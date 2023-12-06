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職業新手媽媽產後憂鬱發作 中醫師：食補穴位治療改善

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
聯新國際醫院中醫師陳藝文（見圖）針對婦女產後憂鬱症，用中醫採食補與身體穴位治療改善。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院中醫師陳藝文（見圖）針對婦女產後憂鬱症，用中醫採食補與身體穴位治療改善。圖／聯新國際醫院提供

桃園市32歲在職場工作的新手媽媽，最近產下第一胎女嬰後，產生嚴重產後憂鬱症發作，突然情緒憂傷、食量減少，不想做事情、常與家人大吵大鬧，考量哺乳求助中醫治療，聯新國際醫院中醫科主治醫師陳藝文今表示，產後憂鬱症困擾許多婦女，透過中醫診療食補與身體穴位治療，補氣養血、安神定志，外調內補並重，改善產後媽媽不適症狀。

這位職場工作多年的上班婦女，自我要求高，婚後兼顧工作和家庭兩頭忙，懷孕期間接獲公司老闆叮嚀，以她的工作無人可替代，要求她盡早回歸職場，讓她懷孕期間常常心事重重，最近生產後，產後憂鬱症發作引起家人憂心，該女子求醫指出，她因為擔心無法照顧好新生兒和家庭，又擔心產後哺乳量不足，無法哺乳嬰兒，讓她非常煩惱，因考量寶寶哺乳，決定求助中醫診治。

陳藝文表示，生產後情緒低落，容易發怒、暴躁、失眠等症狀，很多產後婦女都有類似情況，通常產後3至4天是高峰期，如果持續超過6周以上，出現無法照顧好新生兒，可能就罹患產後憂鬱症，更嚴重者，會出現精神疾病，幻覺、妄想，甚至可能傷害周遭親友或新生兒。

中醫注重身心平衡、外調內補並重，採食補與身體穴位治療，適合懷孕期間或產後須哺乳婦女，效果頗佳，使用中藥也通過農藥與重金屬檢驗，針對病人壓力緊繃、腎氣虛耗，可在頭部以頭皮針在神庭穴打通督脈，讓氣血疏通內臟，有助紓解精神壓力與調理內臟，其次在心經神門穴、心包經內關穴下針，調理心肺功能，穩定心神，配合食補歸脾湯補益氣血，可解憂、定志作用。

陳藝文呼籲，婦女產後憂鬱症的心理同樣重要，新手爸爸和親友要多幫忙照顧新生兒、分擔家務工作，適時讓新手媽媽多休息，用鼓勵代替責備，讓新手媽媽心情更快適應母親的新身分，民眾如有相關類似問題可洽詢中醫專業醫師。

聯新國際醫院中醫師陳藝文（見圖）針對婦女產後憂鬱症，用中醫採食補與身體穴位治療改善。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院中醫師陳藝文（見圖）針對婦女產後憂鬱症，用中醫採食補與身體穴位治療改善。圖／聯新國際醫院提供

產後憂鬱 新手媽媽 中醫 憂鬱症

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