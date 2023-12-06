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機場採檢 流感最多 黴漿菌仍為零

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
疾管署於十一月廿六日起在四大機場啟動「定點監測、鼓勵採檢」措施，迄今篩檢八十八名旅客，以流感病毒居多，尚未篩檢出肺炎黴漿菌。記者季相儒／攝影
疾管署於十一月廿六日起在四大機場啟動「定點監測、鼓勵採檢」措施，迄今篩檢八十八名旅客，以流感病毒居多，尚未篩檢出肺炎黴漿菌。記者季相儒／攝影

為因應中國大陸近期爆發多種呼吸道病毒流行，疾管署於十一月廿六日起實施四大機場「定點監測、鼓勵採檢」措施。疾管署發言人羅一鈞指出，截至十二月四日，共採檢八十八人，以流感病毒居多，尚未驗出肺炎黴漿菌及其他病原體。

羅一鈞表示，中國大陸衛生單位資料顯示，近期南、北方類流感就診率均快速上升，目前急性呼吸道疾病疫情，即以流感為主，肺炎黴漿菌感染率已經下降；但是，大陸社區出現鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒、普通感冒冠狀病毒等，增加防疫的困難，所幸並未檢出新型病原體。

羅一鈞說，機場「定點監測、鼓勵採檢」措施迄今，累積採檢八十八人，其中六十八人為陽性，分別為流感病毒四十八例（七成）、新冠病毒九例、腺病毒六例、鼻病毒兩例、副流感病毒及一般冠狀病毒各兩例，另一例同時檢出流感病毒、新冠病毒。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬認為，這波大陸疫情對台灣影響不大，目前社區呼吸道病毒以流感病毒、腺病毒居多，黴漿菌並沒有預期的高。明年初將有一波流感，建議民眾接種疫苗。

疾管署統計，截至十二月三日止，公費流感疫苗已超過五九四萬劑，其中六十五歲以上長者接種率近五成，學齡前幼兒至少一劑接種率則近六成。

流感病毒 黴漿菌 肺炎

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