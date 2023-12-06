新冠升溫 高峰估落明年1月中旬

新冠疫情再起，上周新增二六○例新冠併發症（中症、重症）個案、三十一例死亡，雙雙創下近期新高，疾病管制署副署長羅一鈞表示，最新預估這一波新冠高峰將落在明年一月中旬到一月底，屆時平均每天感染一點八萬至二萬人之間。另新冠、流感高峰可能重疊，國人應盡速接種疫苗。

臨床觀察也是如此，衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，目前新冠確診者症狀多屬輕微，因此就醫人數並不多，但明年一月將面臨流感、新冠兩大疫情高峰，而呼吸道融合病毒也可能掀起一波流行，民眾應做好防疫措施。

「新冠對國人健康威脅不可輕忽」疫情中心主任郭宏偉表示，上周新增二六○例新冠併發症個案，較前一周（十一月二十一至十一月二十七日）驟增二四八例，為五周以來新高。上周新增病例中，百分之九十八未曾接種新冠XBB疫苗。

上周另增三十一例死亡病例，為近四個星期以來的新高紀錄，較前一周增加十八例，而新增死亡個案中百分之九十七未曾接種新冠XBB疫苗。

防疫醫師林詠青表示，死亡個案中較年輕個案為南部四十多歲男性，本身患有心律不整、高血壓病史，並未接種XBB新冠疫苗，十一月中旬持續兩天呼吸喘，且合併發燒、呼吸急速、心跳加快、心律不整、血壓降低等症狀。緊急就醫，檢查後發現心臟跟肝腎功能異常，且心因性休克合併多重器官衰竭，雖使用抗生素、抗病毒藥物治療，但病況持續惡化，住院四天後不幸過世。

羅一鈞表示，近期疫苗打氣明顯回升，上一周累計四萬三二一八人接種疫苗，較前一周回升六成。目前新冠XBB疫苗累積接種五九點八萬劑，仍有一○三萬劑庫存。目前共有一五○○多家醫療院所提供「隨到隨打」疫苗接種服務，民眾可以至疾管署官網「秋冬疫苗專區」查詢相關資料。

此外，今年十二月前，六十五歲以上民眾接種新冠疫苗，可獲得各縣市提供五百元（含）以下衛教品；如接種三種公費疫苗（流感、新冠、肺炎鏈球菌），則可領取新冠快篩試劑。