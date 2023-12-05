登革熱連6周降溫！疫情有效控制 單周新增不到500例

登革熱疫情降溫，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，依據疾管署統計，今年11月28日至12月4日新增425例登革熱本土病例，國內整體疫情呈下降趨勢，預期會持續下降。疾管署發言人羅一鈞也說，已經連續6周下降，也比前一周下降44%，處於穩定下降，疫情有效控制。

郭宏偉說，新增的425例登革熱本土病例，個案居住高雄市（187例）、 台南市（173例）、屏東縣（18例）、雲林縣及嘉義縣（各15例）、嘉義市（7例）、 台北市、 台中市及澎湖縣（各2例）、新北市、桃園市、新竹市及彰化縣 （各1例）；年齡介於未滿10歲至90歲以上，其中243例男性、182例女性，發病日介於11月1日至12月3日，

郭宏偉指出，今年截至12月4日累計2萬5470例本土病例，個案分布於 台南市2萬1238例、高雄市2589例、雲林縣714例、屏東縣336例、嘉義縣217例、新北市102例、 台中市57例、 台北市52例、其餘12縣市為50例以下。個案年齡大於60歲以上個案占37%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比（26%)。另新增2例新增本土重症。

今年累計本土重症病例133例，年齡介於未滿10歲至90歲以上，分別為 台南市103例、雲林縣15例、高雄市13例及屏東縣2例，另累計死亡病例56例；曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。

郭宏偉提醒，整體疫情雖呈下降趨勢，但仍有新增病例，且依中央氣象署資訊，近日受鋒面影響，各地偶有降雨，部分縣市白天溫度仍適合斑蚊生長及活動，提醒眾人不可輕忽，務必澈底清除家戶環境積水，斷絕病媒蚊繁殖機會，做好個人防蚊措施，並持續配合政府執行防治工作，保全防疫成果。