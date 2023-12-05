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台大聚焦超音波治療室揭牌 上億海扶刀進行胰臟癌試驗

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢（左三）與台大癌症微創介入治療中心主任黃凱文（右一）等人上午出席台大醫院癌症微創介入治療中心聚焦超音波治癡宣揭牌，通過胰臟癌海扶刀治療的臨床試驗以及晚期腫瘤用以症狀緩解的臨床試驗，即將開始進行。各種癌症病患如肝膽胰癌症、轉移性腫瘤、腸胃道癌症乃至肺癌乳癌的微創消融治療，病人可在中心各科專家門診求診，經團隊會議擬定治療方向。記者蘇健忠／攝影
台大醫院院長吳明賢（左三）與台大癌症微創介入治療中心主任黃凱文（右一）等人上午出席台大醫院癌症微創介入治療中心聚焦超音波治癡宣揭牌，通過胰臟癌海扶刀治療的臨床試驗以及晚期腫瘤用以症狀緩解的臨床試驗，即將開始進行。各種癌症病患如肝膽胰癌症、轉移性腫瘤、腸胃道癌症乃至肺癌乳癌的微創消融治療，病人可在中心各科專家門診求診，經團隊會議擬定治療方向。記者蘇健忠／攝影

台大醫院院長吳明賢與台大癌症微創介入治療中心主任黃凱文等人上午出席台大醫院癌症微創介入治療中心聚焦超音波治療室揭牌，台大醫院「癌症微創介入治療中心」緣起於十年前之台大AI計畫而成立，是當時亞洲第一個腫瘤介入治療（InterventionalOncology）的跨領城專業平合。經由整合內科、外科、影像醫學、麻醉各科部專家經驗以及各界資源，致力於進行多科協同臨床治療、基礎學術研究、微創抗癌工具開發、醫術訓練及推廣，以期達到減輕病患痛苦、挽救民眾生命的醫者天職。

台大癌症微創介入治療中心已經通過胰臟癌海扶刀治療的臨床試驗以及晚期腫瘤用以症狀緩解的臨床試驗，即將開始進行。各種癌症病患如肝膽胰癌症、轉移性腫瘤、腸胃道癌症乃至肺癌乳癌的微創消融治療，病人可在中心各科專家門診求診，經團隊會議擬定治療方向。2023年醫療科技展也展示台大醫院參與研發的射頻消融工具，也有微波、導引工具及海扶刀設備、奈米刀設備，積極推升台灣的生技醫療器材藥物開發的國際地位，吸引國際病人，持續為造福台灣病患而繼續努力前進。

台大醫院癌症微創介入治療中心聚焦超音波治療室上午揭牌，引進的上億海扶刀可進行胰臟癌的臨床試驗以及晚期腫瘤用以症狀緩解的臨床試驗，各種癌症病患如肝膽胰癌症、轉移性腫瘤、腸胃道癌症乃至肺癌乳癌的微創消融治療，病人可在中心各科專家門診求診，經團隊會議擬定治療方向。記者蘇健忠／攝影
台大醫院癌症微創介入治療中心聚焦超音波治療室上午揭牌，引進的上億海扶刀可進行胰臟癌的臨床試驗以及晚期腫瘤用以症狀緩解的臨床試驗，各種癌症病患如肝膽胰癌症、轉移性腫瘤、腸胃道癌症乃至肺癌乳癌的微創消融治療，病人可在中心各科專家門診求診，經團隊會議擬定治療方向。記者蘇健忠／攝影
台大醫院癌症微創介入治療中心聚焦超音波治療室上午揭牌，引進的上億海扶刀可進行胰臟癌的臨床試驗以及晚期腫瘤用以症狀緩解的臨床試驗。記者蘇健忠／攝影
台大醫院癌症微創介入治療中心聚焦超音波治療室上午揭牌，引進的上億海扶刀可進行胰臟癌的臨床試驗以及晚期腫瘤用以症狀緩解的臨床試驗。記者蘇健忠／攝影

台大醫院 癌症 腫瘤

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