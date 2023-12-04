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小孩躲廁所也要吃「魔芋爽」 醫：高鈉恐釀心血管疾病

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
「魔芋爽」在小學生間相當流行。記者賴昀岫／攝影
「魔芋爽」在小學生間相當流行。記者賴昀岫／攝影

中國大陸進口的食品「魔芋爽」，在小學生間流行，有小朋友「躲到廁所也要吃」，長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海說，人在其他食物中也會攝取到鈉，不建議攝取過多高鈉食品，而這類食品小小1包的鈉含量就逾200毫克，孩童如攝取過多高鈉食物，也可能有高血壓風險。

屬於重口味加工食品的「魔芋爽」受到歡迎，在超商、電商平台、連鎖賣場及美式賣場等通路都買得到，有國小老師因為其添加物過多、鈉含量高，擔憂影響腎臟而禁止學生吃，但小朋友卻跑到廁所偷吃。

「魔芋爽」有不同大小的包裝，以小包裝為例，各種口味的鈉含量都超過200毫克，顏宗海表示，醫學上對於青少年或孩童的每日建議鈉攝取量，依各年齡層有不同限量，1到3歲建議1天不超過1200毫克、4到8歲不超過1500毫克、9到13歲不超過1800毫克、14到18歲不超過2300毫克。

顏宗海表示，不管兒少或成人，都不可攝取過多高鈉食物，因為容易有高血壓或心血管疾病風險，成人建議每天不要超過2300毫克，不可長期食用加工食品，這麼鹹的食物鈉含量一定超過建議數值，青少年吃了高鈉食品，跟成年人一樣，也會增加高血壓的發生率。

衛福部食藥署指出，自111年1月1日至112年10月31日，中國「魔芋爽」共報驗144批，重量達51萬5483公斤，且輸入中國「魔芋爽」需先向國際貿易署辦理輸入許可證，再向食藥署申請輸入查驗，實際輸入量需視海關實際放行數量。

經濟部關務署在年初曾強調，螺螄粉、調味花生、魔芋爽等大陸製食品，均非屬經濟部公告准許輸入的大陸物品，一旦查獲虛報或走私，將依法沒入銷毀貨物及處以罰鍰。

魔芋爽 高血壓 食藥署

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