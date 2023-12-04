小夜護理師天亮才下班「管理層要求接新病人」 她嘆：年後恐有一波離職潮

「真的很誇張，忍無可忍」，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳發現，有醫院值班護理長，用威脅的語氣，強迫小夜班護理師，在晚間11點底多交班前接新病人，接一個新病人最少要30到60分鐘，後續根本無法準時下班，甚至有人直到天亮才下班，且月底又會有5名以上護理師要離職，年後預期會出現一波離職潮，直言與其調整考題難度，改善職場環境才是根本之道。

陳玉鳳近期在北市某醫院照顧住院的家人，她在臉書分享第一線的觀察，小夜班的護理人員從晚上11點多就很忙，又接新病人，快12點又接新病人，到凌晨1時14分依舊在忙、無法下班，管理層急著要護理人員接新病人，更何況晚上11點多接的病人病況就不好，要處理的事項就很多，接一個新病人，最少就要30到60分鐘，質疑為何還要強迫接第2個新病人？

陳玉鳳說，值班護理長甚至用威脅的語氣，強迫小夜班在交班前接新病人，「如果沒有在12點前接病人上樓，值班醫師不願意開醫囑的話，就要告知院長（護理長），請院長（護理長）來指導護理人員，所以這家醫院的值班護理長，是帶頭欺凌護理人員嗎？」

陳玉鳳提到，白班和夜班是很忙碌的，白班還有比較多的人力，但小夜班滿床就是50床，有出入院的狀況，平均一個人就是要照顧15到18人，真的很辛苦，這樣會讓護理人員覺得心理受到壓迫，不斷有事情要處理，回到家根本沒有多少時間休息。

「也有護理師反應，綜合病房今年上半年已經連走8個中生代護理師，留下來都是比較年輕的」，陳玉鳳直言，這對於病人照護病人安全都是很大的風險，甚至這個月底還有6個護理師準備離職，預期年後離職潮的發生也會很嚴重。

有護理師在該篇貼文下方留言表示，15年前自己就碰到這樣的狀況，現在依舊如此，陳玉鳳說，只要有病人有急救等需求，就會延後好幾小時下班，甚至有人到天亮才下班，她也觀察到，有護理師講電話講到眼淚都快掉下來，「冰凍三尺非一日之寒」，如果只是調整考試制度和難度，卻沒有改善職場環境，還有誰願意投入？

陳玉鳳也呼籲民眾，入出院都有既定流程與手續要辦，但有些日情根本快不了，希望大家將心比心，不要覺得訂了床就一直催，甚至投訴護理人員。

衛福部照護司長蔡淑鳳說，半夜接新的病人並非常態，常態上都是上午11點辦理病人出院，並在下午2、3點開始接新的病人，至於大小夜班，雖可能也會接新的病人，不過基本上都是急診收治住院，或是緊急開完刀後，有住院需求的病人；護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜則說，大部分會在5點前完成住院手續，包含相關檢查報告等，如隔天有開刀需求，也會在這個時間前完成住院手續。