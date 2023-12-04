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2023國際失智照護論壇／年輕罹患失智症怎麼辦？ 保持生活力 繼續創造精采

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
失智者配合醫師的治療方針、多參與社會事務，仍大有可為。圖╱123RF
失智者配合醫師的治療方針、多參與社會事務，仍大有可為。圖╱123RF

人類壽命不斷延長，活到100歲不是難事，難的是如何活得健康有品質。超過65歲之後，罹患失智症的風險會增加，但也有不少年輕型失智症患者，在得知確診的那一刻，可能都會想問「為什麼是我？」擔心生活有天翻地覆的變化。

進入高齡社會，人人都可能失智，罹病了該怎麼辦？正值青壯年就業階段被診斷為年輕型失智，又該如何保住工作權利？台灣失智症協會顧問湯麗玉說，目前全台超過32萬名失智症患者中，約1.2萬人是年輕型失智症患者，其中近4成還在職，對其個人、配偶、子女、同事造成衝擊。

配合醫師治療 罹病不一定失能

台灣失智症協會顧問湯麗玉。圖／湯麗玉提供
台灣失智症協會顧問湯麗玉。圖／湯麗玉提供
年輕型失智者大多仍身體強健，除了性格轉變、情緒不穩、記憶衰退等症狀，最大的打擊是容易感到沮喪，因為平常輕而易舉能完成的事不再順手，需要他人協助提醒。湯麗玉表示，罹患失智症不代表一切將停滯或結束，在輕度失智（初期）應該好好維持住身體功能，有機會延緩病情退化速度，繼續創造精采的生活，千萬不要覺得沒有任何希望就放棄人生。

湯麗玉強調，人生當中難免有所失去，面對失智症所帶來的轉變，要學習自我調適與接受。失智症是慢慢退化，並非一下子完全失能，罹病不一定就失能、也不等於失能。有些失智者原本的藝術、體育、文學天分很高，失智初期，行為表現也不輸一般人，只要配合醫師的治療方針、多參與社會事務、旁人多支持鼓勵，仍大有可為。許多人以為失智等於失業，透過勞動部的「職務再設計」計畫，可持續在職場發揮所長，減輕對家庭造成的經濟影響。

失智不可怕 家屬要學會放手

對失智者及其家人來說，部分家屬認為得到失智症很丟臉，可能導致就醫、治療不積極。湯麗玉說，失智並不可怕，對於疾病認知不足是引起焦慮的主因，家屬要調整互動溝通模式，學會放手、不追求照顧上的100分。她以著有「盼望永存：一位醫者的失智旅程」的英國醫師珍妮芙為例，她在63歲時診斷出失智，透過影片、書籍記錄與失智共融共好的歷程，鼓勵病友正視疾病、勇敢走出來。

湯麗玉分享，珍妮芙將失智症當作恩典，從醫師及患者的角度公開個人經驗，表達出對於罹病的想法。講述確診年輕型失智症前後的生活改變、提供專業見解，說出失智者對人事物感到迷惘和求助的心聲。許多人不相信這是失智者的自白，能清楚論述生活點滴、寫出與疾病共存的見證，翻轉大眾對失智症的刻板印象。

湯麗玉認為，珍妮芙無所畏懼面對種種困難，值得每個人學習，當病程到了後期，也要讓自己做個愛與被愛的失智者，建立起友善環境。

失智症 醫師 患者

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