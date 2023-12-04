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總額成長率封頂 後年健保費恐漲

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
健保署長石崇良表示，「若國人多篩檢、更健康，少用健保，健保費就不需要調整」。圖為民眾在醫院排隊領藥。記者林伯東／攝影
健保署長石崇良表示，「若國人多篩檢、更健康，少用健保，健保費就不需要調整」。圖為民眾在醫院排隊領藥。記者林伯東／攝影

行政院日前核定明年健保總額成長率達百分之四點七，八年來首次與國發會「高推估」一致，拉高至天花板，並用健保安全準備金撥補健保點值，衛福部健保會付費者委員們昨表達「高度遺憾」，並預言後年可能調漲保費；健保署長石崇良並未反駁，只表示，「若國人多篩檢、更健康，少用健保，醫療支出大大減少，健保費就不需要調整」。

「總額協商制蕩然無存、政治玩弄架空健保法治」。健保會付費者代表、專家學者及公正人士共廿二人發起聲明，批評「政府選前大撒幣、健保成政府的私房金庫」，要求政府依法行政。

台灣社會心理復健協會秘書長滕西華表示，若要說這次補助健保點值和總統大選無關，「相信沒有多少人會信」；二代健保於二○一三民上路，才剛過完十年，今年可謂二代健保的「忌日」。

健保會付費者代表、總額協商召集人李永振指出，今年醫界於健保會提出總額成長率，高推估達百分之四點六七二，預估明年健保收支累計結餘一二七八億元，並於二○二六年安全準備金用罄，收支短絀，而明年健保總額成長率達百分之四點七，不排除漲保費時程提前至二○二五年。

依「健保法」規定，每年年底健保安全準備金不能低於一個月，石崇良表示，依最新行政院挹注健保二百四十億元，需扣除四十三點三三億元撥補醫界點值，因此經計算今年底安全準備金達一點八九個月（一二三三億元），預估明年為一點八個月（一二一五億元），而今明兩年健保費率仍維持百分之五點一七，不會調漲保費。

至於後年是否漲保費？石崇良並未正面回應，僅表示，隨人口老化，六十五歲以上人口占比已逾百分之十七點五，後年將達到百分之廿；二○五○年，老年人數則從現在的四百萬增至七百六十六萬，醫療費用支出一定會增加；是否調整健保費率，關鍵在於國人多篩檢、更健康，少用健保，減少大幅醫療支出。

健保 保費 成長率

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