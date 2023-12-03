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唐寶寶捷運站秀才藝、尬創作 基金會：盼大眾不歧視排擠

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）下午前往大安森林公園，參唐氏症基金會「唐寶寶一輩子的事」活動，並與政委林萬億（後排左二）、唐氏症基金會董事長林正俠（後排左三）、新北市社會局長李美珍（後排右一）。記者曾原信／攝影
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）下午前往大安森林公園，參唐氏症基金會「唐寶寶一輩子的事」活動，並與政委林萬億（後排左二）、唐氏症基金會董事長林正俠（後排左三）、新北市社會局長李美珍（後排右一）。記者曾原信／攝影

12月3日是世界身心障礙日，唐氏症基金會、唐氏症關愛者協會舉辦「2023國際身心障礙者日－唐寶寶一輩子的事成果展」，除了唐寶寶們的才藝表演，更有藝術作品的展覽。唐氏症基金會董事長林正俠表示，唐寶寶雖然無法用言語表達所有情感，但透過藝術可以將心理想像畫出來，希望社會大眾能夠欣賞唐寶寶的創作，給予包容與支持。

由全國各地唐寶寶與心智障礙青年組成的20個才藝社團，今日在台北大安捷運站內的大廳處表演才藝，包括舞蹈、疊杯、太鼓等，現場亦展出台北、台中、高雄小型作業所學員在課程中學習的藝術畫作，透過多元才藝的展現，讓社會大眾及與會者對唐寶寶及身心障礙者有更多的認識與了解，進而願意給予機會。

林正俠表示，唐氏症與身心障礙對個人及家庭，往往需用一輩子的時間調適、面對、因應，需要很大的勇氣與責任承擔，基金會承諾以專業和溫暖給予一輩子的支持，以信念和實際行動，為唐氏症和身心障礙朋友解決問題、提供專業支持，作為他們的堅強後盾。

林正俠同時也是唐寶寶的家長，他指出，基金會有73個服務據點，提供唐寶寶、身心障礙者一個休閒娛樂的空間，提供藝術治療、舞蹈等課程，今日活動也邀請到20幾個機構的團隊演出，唐寶寶的藝術創作也在捷運站內展出，「唐寶寶可能無法用言語表達出感受，但他們可以透過藝術創作，把內心的想像畫出來。」邀請大家好好欣賞。

最初由唐寶寶家長組成的唐氏症關愛者協會在30年前開始從南到北為唐寶寶和心智障礙孩子排除萬難、開辦包括游泳、太鼓、打擊班…等社團，除了安排休閒生活，也透過動靜態的多元才藝項目訓練強化唐寶寶肌張力，增加動作的穩定度及提升專注力等。唐寶寶與身心障礙者的才藝班逐年在北、中、南各區域開枝散葉、性質亦趨豐富多元，受到身心障礙孩子的歡迎與家長肯定。

林正俠表示，唐寶寶家庭要非常勇敢，要面對社會的不公、面對社會不一樣的眼光，但今天要跟唐寶寶、家長說，只要你願意、你勇敢，社會一定會支持、包容我們；也拜託社區的民眾們包容身心障礙的孩子們，讓他們在社區內自由活，不要排擠、不要歧視。

唐氏症基金會下午舉行「唐寶寶一輩子的事」活動，唐寶寶們為民眾帶來舞蹈表演。記者曾原信／攝影
唐氏症基金會下午舉行「唐寶寶一輩子的事」活動，唐寶寶們為民眾帶來舞蹈表演。記者曾原信／攝影

唐寶寶 唐氏症 才藝 藝術作品

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