健保署採健保基金補點值 付費者代表批：政治侵害健保

行政院日前核定明年健保總額成長率達4.7%，8年來首次與國發會高推估一致，並同時決定採健保安全準備金撥補健保點值達0.9元。衛福部健保會付費者委員們對此深感「高度遺憾」，認為用安全準備金撥補健保點值，開啟破壞健保會與健保協商制度的惡例，現正值2024年總統選舉期間，對以政治手段不當侵害健保制度表達「強烈譴責」。

健保會付費者代表、專家學者及公正人士共22人發起聲明，「總額協商制蕩然無存 政治玩弄架空健保法治」。今包括醫改會董事長劉淑瓊、全國勞工聯合總工會理事長林恩豪、總額協商召集人李永振，以及專家學者代表台灣社會心理復健協會秘書長滕西華、淡大會計系教授韓幸紋共同舉行記者會，表達「政府選前大撒幣、健保成政府的私房金庫」訴求，並高呼「總額協商制度，蕩然無存」、「健保會形同虛設」口號，要求政府依法行政。

滕西華說，二代健保於民國102年上路才剛過完10年，今年可說是二代健保的「忌日」。1995年開辦全民健保時，健保第一期規劃總顧問蕭慶倫教授已撰文指，未來健保亂象之一，「便是政府沒把權力分散給保險付費人的情況下，醫事團體用政治力量和演『政治戲』吃健保大餅，對健保主管部門施加壓力，自是預料中事」。若要說這次補助健保點值和總統大選舉無關，「相信沒有多少人會信」。

劉淑瓊說，新冠肺炎疫情期間，政府為減少民眾健保負擔，在不調漲保費前提下，挹注健保安全準備金240億元，當作是民眾的「救命錢」，但健保署長石崇良於11月對外說明，此240億元就是要用於撥補健保點值，這與付費者代表認知不同。對付費者代表來說，這就是「偷換」概念，這是「哆拉A夢的任意門」，政府如此的作為是「不對的」，挹注健保點值經費，應是編列新的公務預算支應。

「補助醫界點值至0.9元，不如廢了總額制度」。劉淑瓊說，每名國民都有繳交健保費，但如今政府東補西補，還要為醫療給付加成，「蓋了一堆違章建築」，並恣意破壞總額制度，該制度現在已被「政府玩到名存實亡」，不如廢了總額制度，並由英明的政府提出新制度。

另「行政院核定明年總額成長率為4.7%，也不如廢了總額協商機制。」劉淑瓊說，這是她感到「最悲憤及挫敗的事」，同時請教行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元、健保署長石崇良，有無看過醫界送交健保會113年總額協商版本，其中醫院、西醫診所提出的版本各缺46項資料，如果是她在大學教課的學生提出這樣的報告，「她一定把他當掉」，政府不應該閉著眼睛就核最高成長率。

劉淑瓊指出，醫界所執行的醫療業務給付，「該給的都會給，這是天經地義的事」，付費者代表沒有任何的懷疑，但醫療項目什麼該給、該給誰、要給多少，這是基本問題。如這次醫界提出「社區好醫院-地區醫院家庭責任醫師整合方案」要求編列5億元，卻沒有相關執行目標、評估指標及試辦期程，健保署要求修改後仍未提出，如此殘缺的資料，「這樣錢還給的下去嗎？」

「健保現在已是和親公主，要討好醫界、大陸投資者或65歲以上長者，就不斷把錢拿出來。」滕西華表示，但如今健保有三大問題，第一、無中生有，現在要多拿出43.33億元補助健保點值，這筆經費其實未在原編列的預算當中；第二、偷龍轉鳳，口口聲聲說用公務預算補點值，但卻是從健保安全準備金、民眾的救命錢，將這稱為公務預算，這是愚民政策。