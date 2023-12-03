聽新聞
test
0:00 / 0:00

退休力博覽會 用蘿蔔挑戰肌耐力

聯合報／ 記者李樹人林琮恩蘇湘雲／台北報導
聯合報昨舉辦「以防萬一活到一百歲」退休力論壇，吸引超過三百人參與，場外還設肌力大挑戰等攤位。記者曾原信／攝影
聯合報昨舉辦「以防萬一活到一百歲」退休力論壇，吸引超過三百人參與，場外還設肌力大挑戰等攤位。記者曾原信／攝影

「唉呦，沒想到蘿蔔這麼重！」六十多歲黃小姐右手握著蘿蔔，必須在卅秒內完成廿個手臂拱舉，盡管勉強及格，拿到蘿蔔，卻覺吃力。聯合報舉辦「以防萬一活到一百歲」二○二三退休力論壇，專家演講外，場外也有博覽會，除了「肌力大挑戰」的攤位，還有理財諮詢、器捐及病主法宣導、熟齡學習課程平台等。

退休力博覽會讓參與者體驗成為 「一日退休練習生」，不少人聚集在中華民國退休基金協會提供的理財諮詢攤位，健檢財務，盤點經濟狀況。

理財規畫顧問李賢潔表示，年輕族群大部分屬月光族，賺多少、花多少，幾乎沒有存款，但自覺與退休距離甚遠，無須早做準備；中老年人經濟能力不錯，擁有股票、基金、不動產，最大風險卻可能是家有啃老族。

老年人易有肌少症問題，聯合報退休力課程舉辦「肌力大挑戰」攤位，並邀請參加壺鈴課程，排隊人潮眾多，參與者先挑選一顆白蘿蔔，在體適能老師見證下，卅秒內完成廿個手臂拱舉，就可直接拿走白蘿蔔。不少手臂無肉的長輩做起來相當吃力，直喊「怎可能這麼難？」

理財 老年人

延伸閱讀

影／南投食農教育竟成「蘿蔔墳場」 埔里鎮公所：檢討改進

影／南投埔里周末免費拔蘿蔔地點公布 公所苦求1事

桃園青創博覽會 7縣市120組青創團隊展創意

不滿飼主去貓咖找小三！布偶貓狂罵一整晚氣到跳腳：你這花心大蘿蔔別回來了

相關新聞

部署百歲人生 進修退休準備課

「以防萬一活到一百歲」二○二三年退休力論壇昨登場，逾三百位「同學」參與退休準備課，邁向長壽人生。國人退休準備分數連三年退...

退休力博覽會 用蘿蔔挑戰肌耐力

「唉呦，沒想到蘿蔔這麼重！」六十多歲黃小姐右手握著蘿蔔，必須在卅秒內完成廿個手臂拱舉，盡管勉強及格，拿到蘿蔔，卻覺吃力。...

出生僅590克 3歲童健康回娘家

新竹市立馬偕兒童醫院昨辦「早產兒回娘家」活動，邀請年齡2至6歲、出生時未滿36周的早產兒及家人回到新竹馬偕團圓，共24組...

明晚抬頭 看最亮水星

2023年進入尾聲，台北市立天文館預告壓軸12月各類精采天象，12月4日將發生今年亮度最高的水星「東大距」，是觀賞水星的...

健保總額成長率封頂、預算補點值 健保會代表意見分歧

健保會非醫界代表明日將共同開記者會批評健保總額協商制度蕩然無存，台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會三單...

宜蘭男打莫德納成格林巴利症候群 獲疫苗救濟金20萬元

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第212次審議小組會議紀錄，此次共審查142案，其中17例獲得救濟金，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。