退休力博覽會 用蘿蔔挑戰肌耐力

「唉呦，沒想到蘿蔔這麼重！」六十多歲黃小姐右手握著蘿蔔，必須在卅秒內完成廿個手臂拱舉，盡管勉強及格，拿到蘿蔔，卻覺吃力。聯合報舉辦「以防萬一活到一百歲」二○二三退休力論壇，專家演講外，場外也有博覽會，除了「肌力大挑戰」的攤位，還有理財諮詢、器捐及病主法宣導、熟齡學習課程平台等。

退休力博覽會讓參與者體驗成為 「一日退休練習生」，不少人聚集在中華民國退休基金協會提供的理財諮詢攤位，健檢財務，盤點經濟狀況。

理財規畫顧問李賢潔表示，年輕族群大部分屬月光族，賺多少、花多少，幾乎沒有存款，但自覺與退休距離甚遠，無須早做準備；中老年人經濟能力不錯，擁有股票、基金、不動產，最大風險卻可能是家有啃老族。

老年人易有肌少症問題，聯合報退休力課程舉辦「肌力大挑戰」攤位，並邀請參加壺鈴課程，排隊人潮眾多，參與者先挑選一顆白蘿蔔，在體適能老師見證下，卅秒內完成廿個手臂拱舉，就可直接拿走白蘿蔔。不少手臂無肉的長輩做起來相當吃力，直喊「怎可能這麼難？」