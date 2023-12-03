出生僅590克 3歲童健康回娘家

新竹市立馬偕兒童醫院昨辦「早產兒回娘家」活動，邀請年齡2至6歲、出生時未滿36周的早產兒及家人回到新竹馬偕團圓，共24組早產兒家庭同樂。其中早產兒「翰翰」出生時僅590克，曾在保溫箱裡全身插滿管子，如今健康成長滿3歲讀幼兒園，讓醫護團隊都備感欣慰。

新竹馬偕紀念醫院院長翁順隆說，去年11月兒童醫院開院迄今，已成功救治45名出生體重低於1500公克的「巴掌仙子」，每年存活率達九成五左右，成效卓越。

翁順隆也提到，早產兒因全身器官發展尚未成熟，更需要新生兒科醫護團隊追蹤治療以及家長照護，看到「回娘家」的孩子們如此健康快樂，相當感動。

早產兒「翰翰」在父母陪同下「回娘家」，模樣活潑健康。「翰翰」母親說，翰翰出生後，因為心臟卵圓孔閉鎖不全、胃出血、呼吸中止、血紅素不足等住進加護病房，很感謝新生兒科團隊134天的努力救治和悉心照顧，也感謝翰翰沒有放棄，努力撐下來，當她跟丈夫的寶貝。

新生兒科主任宋聿翔說，早產兒在順利出院後仍會面臨許多挑戰，容易出現發展遲緩、呼吸道感染及氣喘、腸胃道感染等，需長期追蹤觀察。回娘家活動也安排兒童發展評估、醫生健檢評估、親子互動闖關遊戲等多項活動追蹤早產兒狀況，未來將定期辦理。