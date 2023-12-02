宜蘭男打莫德納成格林巴利症候群 獲疫苗救濟金20萬元

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第212次審議小組會議紀錄，此次共審查142案，其中17例獲得救濟金，分別有AZ疫苗5例、莫德納9例、BNT疫苗2例，高端1例；其中宜蘭馬先生接種莫德納後，出現格林─巴利症候群獲20萬救濟金，為本次最多。

衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，宜蘭40多歲馬先生接種莫德納疫苗後，因四肢無力與麻木等症狀就醫，神經傳導檢查結果符合多發性神經病變。但該個案有下背痛、椎間盤突出等就醫史，2020年神經傳導檢查報告即曾有多發性神經病變之紀錄，因此依據發生時間及臨床檢查結果研判，無法確定與新冠疫苗相關，核予救濟金20萬元。

另外，彰化縣10多歲楊姓男童，在接種BNT疫苗一個月後，因胸悶就醫，血液檢驗結果顯示心肌酵素上升，心臟超音波檢查結果無異常，診斷為心肌炎。雖然症狀無法確定與接種疫苗相關，給予救濟金一萬元，是本次最年輕個案。