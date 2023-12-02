快訊

國道施工慘劇…台電上空電纜掉落釀1死4傷 驚悚瞬間全拍下

台東一資源回收場傳火警…廢墟中驚見F-5E戰機機體 空軍司令部回應

出席洪孟楷競總成立大會 韓國瑜：他就像八寶飯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭男打莫德納成格林巴利症候群 獲疫苗救濟金20萬元

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）最新審議結果，共審議142案，17例獲得救濟金。本報資料照片
衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）最新審議結果，共審議142案，17例獲得救濟金。本報資料照片

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第212次審議小組會議紀錄，此次共審查142案，其中17例獲得救濟金，分別有AZ疫苗5例、莫德納9例、BNT疫苗2例，高端1例；其中宜蘭馬先生接種莫德納後，出現格林─巴利症候群獲20萬救濟金，為本次最多。

衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，宜蘭40多歲馬先生接種莫德納疫苗後，因四肢無力與麻木等症狀就醫，神經傳導檢查結果符合多發性神經病變。但該個案有下背痛、椎間盤突出等就醫史，2020年神經傳導檢查報告即曾有多發性神經病變之紀錄，因此依據發生時間及臨床檢查結果研判，無法確定與新冠疫苗相關，核予救濟金20萬元。

另外，彰化縣10多歲楊姓男童，在接種BNT疫苗一個月後，因胸悶就醫，血液檢驗結果顯示心肌酵素上升，心臟超音波檢查結果無異常，診斷為心肌炎。雖然症狀無法確定與接種疫苗相關，給予救濟金一萬元，是本次最年輕個案。

莫德納疫苗 衛福部

延伸閱讀

打莫德納疫苗出現格林巴利症候群 男子獲20萬救濟金

NBA／史上第二長！勇士三劍客主題日 柯瑞：一同奮戰12年很特別

驚險瞬間！南非「美人魚」尾鰭卡石縫 急斷尾求生保性命

NBA／勇士近11戰苦吞8敗 格林：我回歸能解決問題

相關新聞

宜蘭男打莫德納成格林巴利症候群 獲疫苗救濟金20萬元

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第212次審議小組會議紀錄，此次共審查142案，其中17例獲得救濟金，...

台鐵北迴線宜蘭新觀音隧道口電纜被偷剪 行車異常

台鐵北迴線漢本車站到武塔車站間、靠近新觀音隧道南口處，今天上午4時許號誌電纜被不明人士剪斷12公尺，造成號誌異常，影響行...

女子不煙不酒！誤吞薑片卡喉嚨揭患食道癌 醫生指「1習慣」風險最高

不煙不酒一樣有機會患食道癌！台灣有名70歲女病人吃薑母鴨時誤吞薑片卡喉嚨求醫，事後感覺吞嚥不順，懷疑咽喉發炎，獲轉介到胃腸肝膽科，照胃鏡發現食道有塊約3厘米、佔管徑三分一的硬物，終確診食道的鱗狀上皮細胞癌。女病人本身不煙不酒，但平日愛喝熱湯，放涼一點喝都不行，冬天更是日日喝。醫生提醒常喝高溫飲品可引致食道癌，又分享兩項研究，原來患食道癌最高風險的因素，是「喝太快」。

影／鼓勵陸港澳入境採檢 薛瑞元：可能延長到過年後

疾管署為加強監測大陸的呼吸道疾病疫情及有無新興或變異變原體，在國內4處國際機場啟動「定點監測、鼓勵採檢」措施。衛福部長薛...

衛福部長薛瑞元視察桃機 採檢結果主要是流感、未驗出黴漿菌

因應中國大陸呼吸道疫情，疾管署11月26日已啟動「定點監測、鼓勵採檢」措施。衛福部長薛瑞元今日上午前往桃園國際機場視察，...

靠吃也能變美？ 醫師曝注意「7大抗痘飲食」 可有效擊退頑痘、粉刺

相信不少人都曾因為痘痘、粉刺長不停而感到困擾，且如果手癢自己動手擠粉刺、痘痘，很容易在肌膚上留下難消除的痘印、暗沉，導致肌膚看起來不光滑且凹凸不平。對此，經常在小紅書分享護膚抗老的皮膚科醫生丹妮表示，若想對付頑抗痘痘，比起花錢做醫美，透過調整飲食改善膚況更加輕鬆有效。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。