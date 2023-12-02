聽新聞
test
0:00 / 0:00
衛福部長薛瑞元視察桃機 採檢結果主要是流感、未驗出黴漿菌
因應中國大陸呼吸道疫情，疾管署11月26日已啟動「定點監測、鼓勵採檢」措施。衛福部長薛瑞元今日上午前往桃園國際機場視察，他表示，主要是流感，並沒有驗出黴漿菌；該措施可能會持續到農曆過年。
疾管署長莊人祥、聯新國際醫院長許詩典、桃機公司副總經理李俊德等人，陪同薛瑞元視察桃機航班入境時，發燒篩檢站及採檢室作業情形。薛瑞元表示，鼓勵旅客自中國大陸、香港及澳門地區搭機入境我國的旅客，若有發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、鼻塞等類流感症狀時，主動洽機場檢疫人員。
薛瑞元說，檢疫人員評估，採集鼻咽檢體；入境後10日內也請旅客每日主動申報健康狀況，地方政府衛生單位亦將啟動健康關懷。
從11月26至30日總共採檢52人，其中34人陽性，14人陰性，4人檢驗中。所有陽性個案中，有20人（58.8%）為流感、8人（23.5%）為新冠、3人（8.8%）為腺病毒、2人（5.9%）為鼻病毒、1人（2.9%）為副流感病毒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言