快訊

Disney+湊好湊滿7人團有「同時看片」風險嗎？網留言一面倒

選系利益化「偽三類學生」增加 專家教戰分發入學奇葩參採

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衛福部長薛瑞元視察桃機 採檢結果主要是流感、未驗出黴漿菌

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長薛瑞元今日前往桃園國際機場視察。圖／疾管署提供
衛福部長薛瑞元今日前往桃園國際機場視察。圖／疾管署提供

因應中國大陸呼吸道疫情疾管署11月26日已啟動「定點監測、鼓勵採檢」措施。衛福部長薛瑞元今日上午前往桃園國際機場視察，他表示，主要是流感，並沒有驗出黴漿菌；該措施可能會持續到農曆過年。

疾管署長莊人祥、聯新國際醫院長許詩典、桃機公司副總經理李俊德等人，陪同薛瑞元視察桃機航班入境時，發燒篩檢站及採檢室作業情形。薛瑞元表示，鼓勵旅客自中國大陸、香港及澳門地區搭機入境我國的旅客，若有發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、鼻塞等類流感症狀時，主動洽機場檢疫人員。

薛瑞元說，檢疫人員評估，採集鼻咽檢體；入境後10日內也請旅客每日主動申報健康狀況，地方政府衛生單位亦將啟動健康關懷。

從11月26至30日總共採檢52人，其中34人陽性，14人陰性，4人檢驗中。所有陽性個案中，有20人（58.8%）為流感、8人（23.5%）為新冠、3人（8.8%）為腺病毒、2人（5.9%）為鼻病毒、1人（2.9%）為副流感病毒

流感病毒 薛瑞元 黴漿菌 疫情 疾管署

延伸閱讀

健保總額成長率封頂 薛瑞元澄清：不是為選舉是因缺人

傳北慈上、萬芳下醫學中心排名大變動 衛福部最新說法

憂數位醫療條例恐侵犯個資 薛瑞元：待社會共識

列管大麻軟糖台灣是否跟進 薛瑞元：法務部處理中

相關新聞

影／鼓勵陸港澳入境採檢 薛瑞元：可能延長到過年後

疾管署為加強監測大陸的呼吸道疾病疫情及有無新興或變異變原體，在國內4處國際機場啟動「定點監測、鼓勵採檢」措施。衛福部長薛...

衛福部長薛瑞元視察桃機 採檢結果主要是流感、未驗出黴漿菌

因應中國大陸呼吸道疫情，疾管署11月26日已啟動「定點監測、鼓勵採檢」措施。衛福部長薛瑞元今日上午前往桃園國際機場視察，...

靠吃也能變美？ 醫師曝注意「7大抗痘飲食」 可有效擊退頑痘、粉刺

相信不少人都曾因為痘痘、粉刺長不停而感到困擾，且如果手癢自己動手擠粉刺、痘痘，很容易在肌膚上留下難消除的痘印、暗沉，導致肌膚看起來不光滑且凹凸不平。對此，經常在小紅書分享護膚抗老的皮膚科醫生丹妮表示，若想對付頑抗痘痘，比起花錢做醫美，透過調整飲食改善膚況更加輕鬆有效。

國道客運「710」傳停駛 桃園交通局緊急協調業者代駛

桃園市大溪市區往訪新北市永寧捷運站的國道客運「710」，傳客運業者捷順交通股份有限公司調整營運策略，路線行駛至4日為止。...

墾丁禁地大尖山推知性之旅 一窺大自然鬼斧神工的奧祕

依山傍海的墾丁國家公園，在遊憩沙灘、潛點等海域遊憩活動外，為滿足喜愛親近山林的遊客，墾管處近年除在陸域規畫「墾丁第一高山...

中部以南注意 未來一周汙染物易累積空品不良

環境部表示，今日環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中部以南位於下風處，汙染物稍易累積。依10時監測結果，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。