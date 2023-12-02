衛福部長薛瑞元視察桃機 採檢結果主要是流感、未驗出黴漿菌

因應中國大陸呼吸道疫情，疾管署11月26日已啟動「定點監測、鼓勵採檢」措施。衛福部長薛瑞元今日上午前往桃園國際機場視察，他表示，主要是流感，並沒有驗出黴漿菌；該措施可能會持續到農曆過年。

疾管署長莊人祥、聯新國際醫院長許詩典、桃機公司副總經理李俊德等人，陪同薛瑞元視察桃機航班入境時，發燒篩檢站及採檢室作業情形。薛瑞元表示，鼓勵旅客自中國大陸、香港及澳門地區搭機入境我國的旅客，若有發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、鼻塞等類流感症狀時，主動洽機場檢疫人員。

薛瑞元說，檢疫人員評估，採集鼻咽檢體；入境後10日內也請旅客每日主動申報健康狀況，地方政府衛生單位亦將啟動健康關懷。

從11月26至30日總共採檢52人，其中34人陽性，14人陰性，4人檢驗中。所有陽性個案中，有20人（58.8%）為流感、8人（23.5%）為新冠、3人（8.8%）為腺病毒、2人（5.9%）為鼻病毒、1人（2.9%）為副流感病毒。