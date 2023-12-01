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環境部公布「碳費費率審議會設置要點」明年討論費率

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環境部今日發布「碳費費率審議會設置要點」，明定碳費費率審議會委員的組成及運作方式。環境部表示，將開始進行碳費費率審議會委員遴聘作業，預計於明年第1季召開審議會討論費率。聯合報系資料照
環境部今日發布「碳費費率審議會設置要點」，明定碳費費率審議會委員的組成及運作方式。環境部表示，將開始進行碳費費率審議會委員遴聘作業，預計於明年第1季召開審議會討論費率。聯合報系資料照

環境部今日發布「碳費費率審議會設置要點」，明定碳費費率審議會委員的組成及運作方式。環境部表示，將開始進行碳費費率審議會委員遴聘作業，預計於明年第1季召開審議會討論費率。

依「碳費費率審議會設置要點」規定，審議會召集人為環境部次長、副召集人為該部氣候變遷署署長，委員人數為19到23人，將由部長遴聘機關代表、民間團體代表及學者專家，其中政府機關以外委員不得少於三分之二，任一性別比例不得少於三分之一，以符合性別平等精神。

環境部說，從113年開始，碳費徵收對象的溫室氣體年排放量就會被納入計價，依氣候變遷因應法第28條規定，其徵收費率將由審議會審議後，送環境部核定公告。11月30日在杜拜開幕的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約國會議（COP28），也正在討論全球減碳課題，此項設置要點的訂定展現我國願與國際協力，逐步落實減碳的決心。

環境部說，我國身為國際社會一員，已規劃2050淨零排放路徑，修正發布「氣候變遷因應法」，提出12項關鍵戰略及具體行動方案，同時啟動徵收碳費制度，相關徵收碳費辦法草案均將在本年底正式對外預告。環境部表示，

環境部表示，世界氣象組織（WMO）指出今年全球氣溫將比工業革命前均值高了攝氏1.4度，將創下有紀錄以來最熱的一年。今年11月20日，聯合國環境規劃署(UNEP)所發布「2023年排放差距報告」同樣指出，去年全球溫室氣體排放同樣創下新高紀錄，約80%歷史累積排放量來自20大工業化（G20）國家，然而其中僅9國以法律規範淨零目標，僅10國訂有行動計畫。

環境部說，這份報告提醒，若延續現行政策發展，推估全球溫升將達3°C。反觀我國，明確將淨零目標入法，且參採聯合國全球盤點作法以5年為一期，滾動檢討減碳情況。環境部表示，淨零轉型在我國已是現在進行式，且必須要落實完成。

根據歐盟委員會聯合研究中心(JRC)出版最新全球大氣研究溫室氣體排放資料庫(EDGAR)，2022年全球燃料燃燒二氧化碳排放相較於2005年增加27%，中國與印度分別成長86%與79%，韓國與新加坡則分別成長25%與37.6%，相對之下，我國係降低7%，不僅遠低於全球平均值，在亞洲僅次於日本（降低16%）。

環境部說，我國將持續接軌全球邁入以追求溫控1.5°C為軸心的氣候行動，務實推動我國2050淨零路徑及12項關鍵戰略，並於氣候變遷因應法及子法訂定下，2024年進入排碳有價時代，啟動碳費徵收，配合自願減量、增量抵換等多元配套措施，啟動加強減量企圖心，致力實現2050年淨零排放目標。

環境部 氣候變遷 減碳

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