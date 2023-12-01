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杜文珍：目前日產2400萬顆蛋供應趨穩 入冬注意禽流感

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
農業部次長杜文珍（右1）出席世界雞蛋日活動，她說目前雞蛋日產12萬箱、2400萬顆，供應暫無虞但要注意防疫。記者莊曜聰／攝影
農業部次長杜文珍（右1）出席世界雞蛋日活動，她說目前雞蛋日產12萬箱、2400萬顆，供應暫無虞但要注意防疫。記者莊曜聰／攝影

由台灣優良蛋品發展協會舉辦的世界雞蛋日活動今天在柳營尖山埤渡假村登場，現任中央畜產會董事長、農業部次長杜文珍及卸任的畜產會前董事長林聰賢都到場參與，杜文珍說，目前國內供蛋量越趨穩定，每天產量約在2400萬顆左右，但入冬要留意禽流感疫情，才不會影響雞蛋生產。

今年因爆發缺蛋危機加上進口蛋爭議，引發蛋農、業界及民間不滿聲浪，農業部長陳吉仲及中央畜產會董事長林聰賢都因此下台，農業部次長杜文珍也是畜產會新任董事長，她在世界雞蛋日活動致詞時說到，「今年缺蛋事件搞得很大，但問題還是會解決。」

杜文珍指出，受到禽流感及氣候變遷等因素影響，不只台灣缺蛋要調貨，全球各地都出現類似問題，台灣產出的雞蛋當然自己先用，其次才輸出，但有效期限都很短，因此台灣雞蛋產業一定要提升，考慮社會觀感、產業責任及永續，努力降低成本產生利潤，且提供優質蛋白來源。

關於雞蛋目前供應量問題，杜文珍說，現在雞蛋每天約產出12萬箱、2400萬顆，產地價在每台斤40元左右，蛋雞業者在汰換產蛋老母雞後，供應量逐漸上軌道，目前進入禽流感的好發期，防疫是首要工作，做得好的話就能確保雞蛋供應無虞。

前畜產會董事長林聰賢致詞時說現在只能代表消費者，他說從缺蛋爭議中可以看到，產業就像政治一樣，有波動就會殃及池魚，相當脆弱，民主要深化才有韌性，希望以後無論是蛋農或蛋商都不用被打壓。

世界雞蛋日活動連辦13年，台灣優良蛋品發展協會理事長邱石崇說，今年因小犬颱風活動延後舉行，會員到場話題也多圍繞在缺蛋事件，協會會持續推動畜牧產業永續發展理念。

因進口蛋爭議下台的中央畜產會前董事長林聰賢出席世界雞蛋日活動，感嘆產業跟政治一樣脆弱。記者莊曜聰／攝影
因進口蛋爭議下台的中央畜產會前董事長林聰賢出席世界雞蛋日活動，感嘆產業跟政治一樣脆弱。記者莊曜聰／攝影

雞蛋 禽流感 畜產會

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