傷口小、恢復快 恩主公醫院引進達文西四代手術機械臂
為提供民眾更好微創手術服務，恩主公醫院引進達文西四代機器人手臂系統啟用儀式，與北榮建立合作網絡，盼讓醫療品質再提升，日前北榮民總醫院副院長馬旭、石宜銘教授及泌尿部黃志賢主任等人到場祝賀恩主公醫院步入微創手術新里程，並由北榮專業醫師至恩主公醫院協助指導達文西手術傳遞經驗，盼提升三鶯地區醫療品質。
達文西機械手臂是微創手術系統，手術中不僅提供醫師手術區域的3D立體影像，使醫師能看到肉眼難以注意到細節，特殊器械如同人類手腕般靈活，能深入人手難以觸及的位置，甚至具備防手顫功能，大幅提高手術穩定度與安全性，提供病患優質的醫療服務。
恩主公醫院長黃信彰表示，多項達文西手術於今年納入健保給付，加上傷口小、恢復快的特點，逐漸成為現今治療首選。為補足在地微創手術領域的完整、提升醫療水平，11月引進最新穎的「第四代達文西機器人手臂系統」，同時完成院內第一例達文西攝護腺腫瘤切除手術。副院長孫瑞昇指出，目前泌尿科、婦產科、大腸直腸科、胸腔外科已開始提供服務，未來更會加快腳步，將服務科別拓展至一般外科、心臟血管外科、耳鼻喉科等，為民眾提供更多治療選擇。
北榮副院長馬旭表示，新北市三峽、鶯歌及樹林地區人口快速成長，醫療需求漸增，恩主公醫院近年來引進新血和先進醫療設備，造福社區民眾，今年的達文西機器人手臂系統，更是增加在地民眾的醫療選擇；為傳遞經驗，此次更由北榮醫師至恩主公醫院指導達文西手術，共同為民眾健康把關，善盡社會責任。
根據衛福部統計，攝護腺癌位居台灣男性十大癌症好發第5位，每年平均約有7千多位新診斷患者。達文西中心主任柯志羣表示，達文西微創手術讓醫師能精準地進行腫瘤切除、修復和縫合手術，降低手術風險，大幅縮短病人手術後恢復期和住院時間，更能避免神經、血管和重要器官受到傷害。尤其是男性的攝護腺腫瘤切除手術，不只減少尿管留置時間、性功能保留也較好。期許藉由嶄新的醫療設備及堅實的醫療團隊，讓民眾不必舟車勞頓，就能獲得完善的醫療資源，讓更多急症、重症的患者可以在三峽在地診斷、治療。
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