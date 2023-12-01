學校公共意外保險理賠門檻高 全教產籲教育部調整

全國教育產業總工會上午在立法院舉行記者會，表示接獲基層反應，教部補助各縣市投保的「學校公共意外責任保險」，109年時提供身體傷亡每人新台幣600萬元、保險期間每一縣市最高賠償新臺幣6億元，但是到112年身體傷亡每人剩520萬元，保險期間每一縣市總保險金額剩3.2億元，對於師生之保障嚴重縮水。保險公司同時遭質疑為了節省理賠支出，藉故不理賠。基層及被害家屬反應，保險公司均以「非學校設施之設置或管理有欠缺，未屬承保範圍」而未予理賠，也就是說除非學校校長坦承設施或管理「有疏失」保險公司才願「考慮」是否理賠。

全國教育產業總工會強烈建議教育部，針對「學校公共意外責任保險」出險案件，於一定範圍內應賦予學校免被懲處之但書，以維護師生權益。