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黴漿菌之亂已過？醫師提醒現在流感病毒更嚴峻

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
林口長庚兒童感染科教授、兒童感染症醫學會理事長黃玉成說明黴漿菌在我國現況。記者李青縈／攝影
林口長庚兒童感染科教授、兒童感染症醫學會理事長黃玉成說明黴漿菌在我國現況。記者李青縈／攝影

大陸近期流行黴漿菌，導致我國也跟著人心惶惶，不少家長帶著有症狀的小孩到診所詢問是否就是感染黴漿菌。兒童感染症醫學會理事長黃玉成表示，肺炎黴漿菌造成的症狀輕微，感染後多數人可自行痊癒，不一定需要使用抗生素。

疾管署發言人羅一鈞表示，中國呼吸道感染症疫情目前評估風險不變，為已知病原於社區高度流行，近期改以流感病毒為主，黴漿菌疫情已下降。此外，雖美國疾病管制與預防中心資料顯示，黴漿菌肺炎可能每3至7年會有一波較大的流行，但國內監測近期占比偏低，屬低度流行，不需要過度擔憂「黴漿菌之亂」。

黃玉成說，黴漿菌是目前已知最小的細菌，臨床上表現類似病毒，例如上呼吸道感染如氣管炎等，但因為感染造成的症狀輕微，感染後多數人可自行痊癒，常見的症狀有喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數周，甚至數月的咳嗽；多數民眾靠症狀治療就會慢慢好起來，不一定需要抗生素。另，約有10%的人會出現肺炎，但症狀亦相對輕微，因此俗稱「會走路的肺炎」。

黃玉成表示，肺炎黴漿菌為呼吸道感染及肺炎常見的致病菌，較常見於年輕人及5歲以上兒童， 台灣一年四季皆有案例，尤好發於春夏之交及初秋。

黃玉成也說，目前呼吸道感染仍以流感為多，且流感流行高峰即將來臨，臨床上並不擔心病毒感染本身，更擔心的是併發症，特別是肺炎腦炎。他提醒，如果有出現呼吸急促、意識改變等現象，應該去醫院就醫。另外，家長可以觀察小朋友發燒退燒後，如果仍然會吃、會玩就不那麼緊張；反之則要提高警覺。

另一方面，羅一鈞引用美國何大一博士團隊研究並表示，接種XBB疫苗可增加接種者對抗目前新冠流行株（XBB.1.5和EG.5.1）及新興變異株（如HV.1、HK.3、JD.1、JN.1）之免疫反應，中和抗體上升可達27倍，建議民眾接種XBB疫苗提升自我保護力。他補充，近期XBB疫苗打氣升高，特別是提高11月29日當天，單日突破9200人次，寫下過去三周新高。

此外，羅一鈞表示，針對外界擔憂相關藥品不足，食藥署已說明在黴漿菌肺炎藥物方面，兒童用原廠藥水10月已增加輸入，且國內同成分之學名藥12月將大量產；成人用藥品目前庫存亦充足，無短缺疑慮。

黴漿菌簡介。圖／長庚醫院
黴漿菌簡介。圖／長庚醫院

黴漿菌 肺炎 流感病毒

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