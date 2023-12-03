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身體不適好想吐？快補充這些食物緩解「噁心嘔吐感」！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
身體不適好想吐？快補充這些食物緩解「噁心嘔吐感」！ 圖片來源/unsplash
身體不適好想吐？快補充這些食物緩解「噁心嘔吐感」！ 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「緩解嘔吐感」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的緩解噁心想吐感食物排行。

噁心想吐是相當常見的身體症狀，除了生病感冒之外，頭暈、情緒問題都可能導致嘔吐感，因此我們針對「緩解嘔吐感食物」相關話題進行觀測，一起看看發生想吐症狀時能夠以什麼食物舒緩！

「多喝水」幫身體補水最重要！「堅果」富含蛋白質能緩解嘔吐還能增強免疫力

▲ TOP6緩解噁心吐感食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ TOP6緩解噁心吐感食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「緩解嘔吐感食物」相關話題的討論，發現「水」受到最多網友議論。由於「身體缺水」時容易引發「嘔吐感」，因此多補充水分能夠有效緩解因缺水引起的噁心感。

就有醫師指出，如果身體不適併發「又吐又拉」的症狀，最擔心會發生「脫水」的情形，說道「脫水之後會影響更多身體機能」，因此無論是想緩解噁心感，或是嘔吐過後，都應該「多喝水」，提醒民眾「要補充足量的水分」，以防嘔吐狀況更加惡化。

而「堅果」也是不少人用來緩解噁心吐感的食物。若人體缺少「蛋白質」，也容易出現想吐的症狀，這時也可以利用像是「核桃、杏仁、腰果」等堅果，替身體補充蛋白質。

營養師則指出，近期進入流感高峰期，透過攝取富含「維生素E」的堅果，也能「強化免疫系統、減少感染風險」，可見堅果好處多多，除了能緩解嘔吐感以外，還能夠增強免疫力，降低得疫風險。不過也提醒民眾，若自身對堅果過敏，可千萬要避免以堅果來補充蛋白質，可以轉從「肉類、魚類」等食材中攝取。

此外，食用「柑橘類」水果也是一項能夠緩解噁心感的好方法。柑橘類水果含有大量「生物類黃酮」、「纖維質」等，營養師就指出，透過攝取此類水果，能夠「吸收水份並緩解噁心感」。

除此之外，「香蕉」也相當受到網友們的推崇，醫師便點出香蕉裡頭「富含鉀離子，可在短時間內讓人體減輕脫水症狀」，並且「緩解噁心嘔吐感」，建議民眾無論在想嘔吐時或是嘔吐過後，都能適量補充「香蕉」、「運動飲料」等食物，幫助身體補充電解質，以免因脫水造成電解質失衡。

許多人身體不適時常常會伴隨著「噁心想吐」的症狀，甚至還有上吐下瀉的問題，造成身體脫水、電解質失衡，建議在出現嘔吐感時就先補充水分，也可以參考以上網友熱議的食物來緩解嘔吐感，不過若是症狀沒有減緩的跡象，也需即時就醫治療，避免發生其他併發症狀。


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「緩解嘔吐感」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/01~2023/11/13，共一個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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