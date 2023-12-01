健保費不動 醫界：重點在健保總額不足

行政院昨拍板明年健保成長率為百分之四點七，健保點值方面，以一點給一元來計算，點值仍未到每點○點九者再補至每點○點九元，由公務預算支應。彰化縣醫師公會前理事長蔡明忠說，能長期照顧到醫療人員，當然樂觀其成；若是到選舉再拿健保出來炒作、安撫，醫界是無感的。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉說，對行政院拍板的健保點值調節方案表示感謝，但目前的醫療困境在於健保總額不足，等於做一元拿九毛，遠遠不夠，每家醫院仍然虧錢；其次，三年來新冠疫情及類流感產生的費用，都是用公務預算來補，今年轉成健保費用支出，會讓健保總額更不足。

蔡明忠指出，健保是總額概念，明年要吃的錢就這麼多，超過後就開始打折。隨著新藥科技研發、醫療費用逐年上漲，但用在健保的錢卻和八年前一樣，等於是做愈多、給的錢愈少。醫療工作環境不佳， 醫療人員離職，相對照顧品質下降，最終傷害的還是民眾。

蔡明忠說，醫界希望政府在健保總額之外，每年點值浮動低於○點九元時，至少用公務預算補足到○點九元；但只要選舉來了政府就丟空包彈來補，感覺好像是在乞討，情何以堪？

蔡明忠說，隨著疫情、流感、登革熱等突發疫情，勢必影響到健保點值，政府應通盤審視，甚至要召開類國是會議，對健保、長照、健康產業，透過大數據及過去經驗重新整合，不是每到選舉就丟顆糖吃，醫界都已經麻痺了。