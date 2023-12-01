離島中的離島 烈嶼視訊看診 長者頻說方便

金門縣烈嶼鄉是「離島中的離島」，當地有1.2萬人口，但島上沒有診所，就醫不便，仰賴衛生所守護健康，金門大橋通橋後才稍有改善，但對行動不便老者來說，就醫仍是地方的痛。今年7月起，烈嶼鄉衛生所與新北亞東醫院合作，開辦眼科、耳鼻喉科、皮膚科、心臟內科、神經內科等遠距會診，不少民眾說，不用飛台灣就可以接觸名醫，成本省很大。

烈嶼鄉衛生所主任楊大威說，此一措施是今年7月上路，過程花不少時間在磨合、調整，啟動看診是10月開始，目前有6名患者使用這項服務，幾乎都是皮膚科。

楊大威指出，烈嶼是離島偏鄉，本來就醫就不方便，直到去年金門大橋通了，病患可前往金門醫院就醫，但對於行動不便與長期臥床者，出門一趟仍是大工程，如今有遠距看診資源，臥床長輩可在家看診，獲得醫學中心專科醫生照顧，治療臥床病人的皮膚疹、紫紅斑等問題，對患者是一大福音。

「真的好神奇。」楊大威說，有長輩首次體驗視訊看診，直呼新奇，頻說「現在看醫生好方便」。

遠距會診上路1個月，楊大威說，要執行心臟內科、神經內科還是有難度，包括心電圖如何傳送，如何進一步做精密檢查，都待克服。下一步重點放在眼科、耳鼻喉科，他說，當地老人超過20%，視訊看診勢在必行。