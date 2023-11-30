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你會量腰圍嗎？「慢病好日子」公布在醫療科技展實測結果

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
聯合報健康事業部「 慢病好日子」活動攤位（一樓K402攤位），帶領民眾「正確量測腰圍」。 記者鄒尚謙／攝影
聯合報健康事業部「 慢病好日子」活動攤位（一樓K402攤位），帶領民眾「正確量測腰圍」。 記者鄒尚謙／攝影

你知道怎麼量腰圍嗎？代謝症候群是慢性病的前兆，腹部肥胖是指標之一。聯合報健康事業部「慢病好日子」在醫療科技展設置攤位，教導大家量測腰圍，今天現場破百人參與，有三成的人腰圍超標，且大家都不知道如何正確量腰圍。「慢病好日子」呼籲，預防慢性病，先從知道自己的腰圍開始。

 第七屆醫療技展今起至周日在南港展覽館舉行，「慢病好日子」在一樓K402設置攤位。為何取名「慢病好日子」，據國健署調查，七成老人同時有兩種慢性疾病，近五成有三種或者更多，慢病好日子從生活五大面向，包括共病資訊、病友互動、專家撇步等提供慢病資訊，希望慢病伙伴也能好好過日子。

代謝症候群與慢性疾病密切相關。若民眾為代謝症候群患者，日後罹患糖尿病的風險高出一般人6倍，腦中風機率也為2倍。代謝症候群指標之一的腹部肥胖，是指男性腰圍≧90公分、女性腰圍≧80cm。不像監測膽固醇、血糖需要儀器，只要一捲皮尺，就能「輕鬆達成」，自己在家都可以量測，但方法要正確。

國衛院副院長許惠恒指出，正確量腰圍必須找到肋骨最下緣與髂骨最上緣的中間點，最好不要隔著衣服，並在吐氣結束時量測。今天在活動攤位上，有人說從髖骨，也有人說從肚臍，或肚臍上2至3公分處量測，幾乎沒有人知道如何正確量測。

現場共有116人參與量腰圍，只有一成聽過代謝症候群，今天現場學會量腰圍，許多人說要回去把「正確量腰圍的方式」跟家人、長輩宣導。

●代謝症候群五大指標：（五項組成因子，符合三項即判定為代謝症候群）。

腹部肥胖：男性腰圍≧90cm(35吋)、女性腰圍≧80cm(31吋)

血壓偏高：收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg。

空腹血糖偏高：空腹血糖值≧100mg/dL。

空腹三酸甘油酯偏高：≧150mg/dL。

高密度脂蛋白膽固醇偏低：男性<40mg/dL、女性<50mg/dL。

今天連續2天，民眾到「慢病好日子」一樓K402攤位，繳交200元報名費，就可以現場聆聽肌力體能教練、諮商心理師現場錄製「LIVE PODCAST」，並且可以獲得聯合報健康事業部最新出版書籍「巴金森病88問」。

●慢病好日子攤位專屬「LIVE PODCAST」講座：（每場限額20位）

第一場活動：12月1日（五） 11:00-11:45 （已額滿）

講師：鄧浩翔（肌力體能教練）

活動主題【別再光說不練，現在就動起來 8 ！】

第二場：12月1日 （五） 13:30-14:15 （13:20開放入場）

講師：宗鑫（肌力體能教練）

活動主題：【別再光說不練，現在就動起來 8 ！】

第三場：12月2日 （六） 11:00-11:45 （10:50開放入場）

講師：葉北辰（諮商心理師）

活動主題：【當情緒來敲門… 照顧者一起來舒壓 8 ！】

報名連結：https://www.accupass.com/event/2311171033531313573988

聯合報慢病好日子參加2023醫療科技展，現場慢病好日子攤位（一樓K402攤位）有幫民眾量腰圍，並提供健康諮詢。記者胡經周／攝影
聯合報慢病好日子參加2023醫療科技展，現場慢病好日子攤位（一樓K402攤位）有幫民眾量腰圍，並提供健康諮詢。記者胡經周／攝影

肥胖 慢性病

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