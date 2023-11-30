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業務增碳排降！內部碳定價每噸300鎂 台達赴COP28分享

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長期關注氣候變遷的台達今天宣布將參與COP28。記者林林俊良／攝影
長期關注氣候變遷的台達今天宣布將參與COP28。記者林林俊良／攝影

長期關注氣候變遷的台達今天宣布將參與COP28，分享「創新金融與氣候解方投資策略」及「打造韌性建築與培力綠領建築人才」等主題。台達品牌長暨台達基金會副董事長郭珊珊表示，台達過去以影子價格（Shadow Pricing）每噸50鎂計算，目前內部碳定價為每噸300鎂，訂單增加的同時，碳排放卻是下降。

郭珊珊說明，面對氣候危機，全球亟欲降低碳排，但長期存在脫碳成本高、轉型困難等挑戰。台達長期在COP大會中分享應對氣候變遷的科技解方，今年更提出達成淨零目標時不能或缺的碳定價管理工具，並分享台達如何透過長期節能減碳，將「碳排有價」觀念在內部札根，逐步發展為具體行動，2021年結合管理機制落實於全球營運，以持續促進組織減碳及低碳創新。

郭珊珊表示，The Economist（經濟學人）近日出刊提及金融有助於氣候變遷。台達過去採影子價格從每噸50鎂計算，2021年實施內部碳定價每噸300鎂，事業部門收取後，一半經費用在既有設備的節能減碳、再生能源發展，另一半用於低碳科技創新，實施後，2017年起碳排放量下降、業務量卻增加，尤其2021、2022年脫鉤曲線更為明顯。

郭珊珊說，台達基金會身為COP正式觀察員，今年再度取得於談判區（Blue Zone）舉辦周邊會議資格，並與印度工商聯合會、德國碳交易協會，合作以「創新金融與氣候解方投資策略」為題，分享台達內部碳定價的推動經驗。

除了周邊會議，台達今年也首度與聯合國底下的倡議團體全球建築與營建聯盟合作，在「建築館」主辦會議場次。台達基金會執行長張楊乾說，建築占全球能耗約三分之一，台達從綠建築走向淨零建築過程中，累積不少技術應用與人才培育實務經驗，盼就「打造韌性建築與培力綠領建築人才」為題，交流與分享全球促進建築減量與韌性的行動。

台達表示，COP28除即將進行「巴黎協定」後首次「全球盤點（Global Stocktake）」，檢視各締約方國家自主貢獻（NDC）的落實進度，更將聚焦加速潔淨能源轉型、動員氣候行動資金等議題。台達基金會長年參與氣候會議，將帶回第一手談判動態和減碳知識，協助台灣掌握國際氣候最新發展趨勢。

台達品牌長暨台達基金會副董事長郭珊珊表示，台達2021年實施內部碳定價每噸300鎂，實施後，2017年起業務量增加、碳排放卻下降，尤其2021、2022年脫鉤曲線更為明顯。記者林林俊良／攝影
台達品牌長暨台達基金會副董事長郭珊珊表示，台達2021年實施內部碳定價每噸300鎂，實施後，2017年起業務量增加、碳排放卻下降，尤其2021、2022年脫鉤曲線更為明顯。記者林林俊良／攝影

綠建築 減碳 氣候變遷

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