快訊

整理包／「遠亞併」12月15日上路 合併後用戶權益、換SIM卡、帳單繳費問題一次看

長榮航空傳發5、6個月年終 工會怒批「敷衍」：至少應發10至16個月、年度調薪5千

增奶水、不要石頭奶 國健署製作母乳哺育衛教影片

中央社／ 台北30日電

據去年縣市母乳哺育率調查結果，逾9成媽媽願哺餵寶寶母乳，國健署今年製作3支母乳哺育影片，透過影片示範與解說技巧，促進乳汁分泌、避免石頭奶，哺乳媽媽可隨時重複觀看。

中國醫藥大學附設醫院婦產部衛教師洪靜琦今天在衛生福利部國民健康署記者會說，她遇過非常多新手媽媽，最關心的就是怎麼增加奶水，奶水產生原理很簡單，就是寶寶吸多少，媽咪就產生多少，也就是透過親餵或擠乳，頻繁將奶水移出，才是增加乳汁分泌的好辦法。

洪靜琦說，「按摩、喝湯湯水水就會有奶」是一種迷思，最重要的是依照寶寶需求增加，寶寶吸食就會刺激泌乳素等分泌。提醒當媽咪哺乳過程有太多壓力、失去自信及充滿懷疑，就會影響母乳供需原理順利的運行，這時需要周遭親友的支持與鼓勵，幫助媽咪順利哺乳。

石頭奶，讓媽媽聞之色變，洪靜琦表示，在生產後大約2至3天，如果媽媽沒有正確餵奶，可能出現阻塞，只要依照寶寶需求，寶寶想吃就餵奶，就可以減少石頭奶發生，如寶寶不能隨時在身邊或寶寶含吸狀態不好，就需要媽媽自行擠乳，建議兩手輪流擠乳，比較不會手痠。

另外，如何知道寶寶餓了或吃夠，獲得足夠奶水也是媽媽關心的。媽媽可以從3個部分觀察，第1是寶寶飢餓暗示，寶寶會尋找乳房，頭會轉來轉去，嘴張開，吸吮自己的手，或有吐舌、舔嘴唇等動作；再來是寶寶飽食暗示，當寶寶吃飽後，會很滿足入睡，或推開或遠離乳房。

寶寶獲足夠奶水的表現，可觀察寶寶大小便次數及顏色，洪靜琦說，寶寶尿液顏色呈現淡黃色，1天約有5到6片溼尿布就是喝夠，寶寶出生2至3天後，在一般正常哺餵的情況下都會呈現淡黃色稀糊狀；另外，出生1至2週後寶寶每週增加125公克以上，就是獲得足夠奶水，正好長大。

洪靜琦表示，媽媽親餵會痛，代表寶寶含乳方式不正確，媽媽準備開始哺餵寶寶時，首先要先洗淨雙手，建議讓寶寶嘴巴張大一點，含至乳暈處，讓寶寶下巴貼上乳房，結束餵奶正確移開寶寶、避免拉扯也很重要，媽媽可以先將小指頭伸進寶寶嘴巴，移開乳頭。

新手媽媽 母乳

延伸閱讀

血糖不自控成「洗腎預備軍」國健署籲40歲民眾定期健檢

年奪6000命！大腸癌發生率位居癌症第二 國健署：陽性不追蹤罹癌率增3成

CP值最高的中等強度運動！國健署教健走這樣走 提升體適能、改善心情

男生也會得HPV 藍委籲中央編列預算幫男學生接種疫苗

相關新聞

台鐵推駕駛違規記點制 19項目集滿7點終生不得開車

台鐵局明年元旦改制國營台鐵公司，強化司機員管理，台鐵首祭記點汰除制，包括冒進號誌（闖紅燈）、過站不停、列車邊撞或機撞、停...

台南旅宿業大發 今年前8個月營業額創下近90億歷史新高

根據交通部觀光署台灣旅宿網最新統計資料，台南市旅宿業家數達846家史上新高，居六都之冠，同時，依據財政部統計資料，今年前...

鄭明典：3股冷空氣流竄 對台灣影響有限是這原因

最近包括日韓等地區氣溫都低，北海道風吹雪，首爾氣溫零下3度，之前全國都下雪了；大陸包括北京等氣溫也都降至零下。台灣最近有...

黴漿菌久咳好痛苦 中醫師推薦「這帖方劑」

肺炎黴漿菌目前沒有疫苗可預防，雖在國內僅低度流行，不過民眾仍感到憂心。中醫師指出，最常見的疾病型態為支氣管炎，特別是孩童...

影／劍湖山1600秒跨年煙火秀模擬曝光 秘境套票限量開賣

雲林劍湖山世界主題樂園打造跨年夜全台唯一摩天輪煙火秀，今年邁入17年，園方首創「雙跨年」煙火三部曲，12月29日起連續3...

北台灣今起轉涼降溫5度 周五晚周六晨最冷15度

東北季風影響至周日，今天北台灣轉涼，高溫下降4至5度，明後天中南部溫度明顯下降。中央氣象署指出，周五晚上至周六清晨溫度最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。