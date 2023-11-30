對抗難治型憂鬱 研究：低劑量K他命可降輕生風險

振興醫院、北榮及陽明交大研究團隊發現，使用低劑量K他命，可降低半數難治型憂鬱症病患自殺風險達5成以上，另約25%患者部分緩解，且未造成成癮，成果登上國際期刊。

秋冬季節交替易引發或加重憂鬱症患者病情。振興醫院今天召開記者會說明這項在今年5月發表於「國際神經精神藥理學雜誌」（International Journal ofNeuropsychopharmacology）的最新研究成果。

振興醫院精神醫學部醫師蘇東平簡報說明，抗憂鬱劑雖使用普遍、並陸續有新藥上市，但傳統抗鬱劑需3週至1個月才會出現療效，患者恐在空窗期輕生。近年國際研究指出，極小劑量K他命（Ketamine）可在數小時內產生強大、快速抗憂鬱療效，有望補足傳統抗鬱劑發生療效前缺口。

蘇東平說明，振興醫院、台北榮總及陽明交大研究團隊，率先在亞洲進行雙盲、隨機分配及使用安慰劑為對照組的臨床試驗。研究收集難治型憂鬱症、且具有嚴重自殺傾向的病患84人，隨機分配分為2組，1組依患者體重接受每公斤0.5毫克的K他命（麻醉劑量的1/20），另1控制組接受不具抗憂鬱療效藥物。

團隊依蒙哥馬利憂鬱量表（MADRS）評估療效發現，接受K他命治療後，有半數患者下降自殺風險可達50%以上，且抗憂鬱療效可維持10到14日，抗自殺療效可維持5到7日；另約20到25%患者達到部分緩解。

不過研究也發現，K他命用於發病短於24個月、且使用抗鬱劑在4種以下的患者，較能達成預期療效。此外，抗嚴重自殺療效僅有5天左右，因此面對有嚴重自殺傾向病患，臨床上建議可在1週內連續注射小劑量K他命2至3次，以期快速下降其自殺危險性及增加存活率。

蘇東平舉例，有名患有重度憂鬱症的38歲男性，在高中時就曾出現輕生行為，5年後到醫院求診時，自殺分數達到偏高的7分，經3次K他命治療後，沒有再出現自殺行為。

使用K他命治療，也憂心是否會成癮。蘇東平指出，因為僅是使用小劑量、且不經常使用，台灣研究10多年來，都沒有病患出現成癮現象，就算是1週打3次、連續使用數週，「成癮反應都還好」。