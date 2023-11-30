影／劍湖山1600秒跨年煙火秀模擬曝光 秘境套票限量開賣

雲林劍湖山世界主題樂園打造跨年夜全台唯一摩天輪煙火秀，今年邁入17年，園方首創「雙跨年」煙火三部曲，12月29日起連續3晚施放高空煙火秀，其中30日有300秒沙灘花火秀、31日重頭戲有長達1600秒煙火無人機展演，堪稱今年全台「最長」煙火秀。

劍湖山跨年煙火秀已是中部地區焦點活動，董事長尤義賢說，12月29日第1晚有高空煙火秀，30日第2晚由在地雲火INFERNO火舞團演出焰光盛舞揭開序幕，並在水樂園進行300秒沙灘花火秀，31日摩天輪炫渦煙火、400架無人機壓軸登場，另有長達1000公尺環場電光花火盛宴。

尤義賢表示，為了呈現最美效果，煙火及無人機都有經過角度試算，在園區內幸福廣場才能欣賞到最震撼的跨年煙火，這次突破以往首度導入國際大型運動賽事才能看到的愛心字幕煙火及彩虹橋煙火，打破單一主體限制，以幾何概念增添視覺層次。

12月31日跨年當天園區從白天開放至晚間10點，晚會自8點20分起跑，由知名藝人蔡昌憲、DJ童童擔綱主持，演出卡司包括采子、163 braces、Miusa、KIRE、徐暐翔、Yappy、李晉瑋、榕幫、翊庭、亨利SB及今年最夯人氣女團未來少女－紫月光，與民眾一起倒數跨年，迎接2024年。

園方表示，今年特別準備欣賞煙火祕境專區，首推雙人專屬VIP套票，今日中午12點在「劍湖山FancyGo網路商城」限時限量獨賣60組，套票包含專屬服務與體驗，更可享有在最佳觀賞地點看煙火的VIP體驗。