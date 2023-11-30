機器人陪長輩解悶 關渡醫院護理之家引進科技獲SNQ銅獎

關渡醫院護理之家有個可愛的娃娃，會發出像小孩子的聲音，讓失智長者一聽就療癒，這是關渡醫院院長從日本帶回來的娃娃，也是最新科技；Zenbo聊天機器人也是長輩的新朋友，雖然還在測試階段，但長輩和Zenbo說說話，比較不寂寞。護理之家提供多項智慧醫療科技，讓住民獲得更好的服務，也幫助護理人員工作更有效率。

關渡醫院護理之家今年獲得國家品質標章認證銅獎肯定，今在科技醫療展分享最新的成果。

關渡醫院護理部主任李淑瓊表示，護理之家導入人因照明、智慧床墊，監測數值自動上傳系統、AR復健等，改善長者睡眠品質、營養狀況、肌力等，不僅讓失能、失智長者獲得更好照顧，也讓護理人員即時獲得反饋，掌握長者情況，給予協助。

「護理之家對於長者住民來說，就是他們的家。」李淑瓊說，護理之家住民多為長者，有時睡不好，失智長者則有意識混亂的狀況。為了讓長者舒適，從環境改善，導入人因智慧照明，可隨著外界晝夜節律，調整臥室燈光色溫、色度，讓長者感受白天及晚上的變化，符合人體需求。經人因照明調整住民身體時鐘，晚上睡眠變好，白天更有精神，可以參加護理之家活動。

護理之家也導入智慧床墊，李淑瓊指出，智慧床墊可以減壓，讓長者睡起來比較舒服，皮膚不容易出現壓力性損傷，如壓瘡等，還有智慧壓力感應，可偵測長者離床，一旦長者自己離開床鋪，護理站、護理人員手機、護理工作車的電腦就會同時發出警告，即時協助確保長者安全，防止跌倒。

智慧床墊也能監測睡眠，可以了解長者睡得是否安穩，提供醫師作為後續治療的參考。新冠肺炎疫情期間，護理人員減少接觸住民，智慧床墊發揮很大功效。

護理照顧人力吃緊，簡化護理人員工作負擔也是當務之急。李淑瓊表示，護理之家也設置身體監測自動上傳數據工具，監控長者血壓、心跳等，監測資料同時上傳至護理站，護理師不需要一一抄寫。護理之家現在有92床，住民約85至90位，約三分之一都使用此監測系統，主要用於有外籍看護工陪伴的長者。

此外，長者住民飲食與一般人不同，李淑瓊表示，許多長者不能咬、不能吞，護理之家團隊付出心力，設置點餐系統，提供長者喜歡的飲食，如每天都有三種主食，包括魯豬腳、魯雞腿，萬聖節、聖誕節也有快樂餐，再過復健師、語言治療師，協助長者吞嚥訓練，也幫助插著鼻胃管的長者脫離鼻胃管。護理之家從110年至今，用口進食的長者，體重維持在標準之上的比率，自50％提高至85％。