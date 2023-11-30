吳德榮：東北季風增強北台今轉濕冷 最低13度

變天了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今起至周六東北季風增強，今日北台轉濕冷，新竹以南晴時多雲；周五、六氣溫降至最低，周五晚、周六晨北台灣平地最低氣溫約可降至13度，台北觀測站約降至16度。

吳德榮指出，最新(29日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今至周六東北季風增強、迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部雨，新竹以南晴時多雲；今日北台轉濕冷，各地區氣溫：北部25降至14度、中部17至28度、南部19至30度、東部14至28度。

吳德榮說，這波東北季風增強周五、六氣溫降至最低，周五晚、周六晨、北台灣平地最低氣溫約可降至13度，台北觀測站約降至16度。下周日東北季風逐漸減弱，大台北東側、東半部仍有局部短暫雨，氣溫略升、北台仍偏涼。今起至下周日中南部氣溫略降、變化不大。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，下周一短暫空檔、氣溫升，下午鋒面快速掠過，局部地區偶有短暫降雨的機率。下周二鋒面後乾空氣南下，天氣漸好轉，下周三各國模式模擬調整中，不確定性大，應續觀察。