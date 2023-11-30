衝高HIV快篩比率 法規要鬆綁

長年照顧ＨＩＶ感染者、愛滋病患的台灣露德協會，近年特別關心ＨＩＶ感染者、愛滋病中的脆弱族群，該協會祕書長徐森杰指出，「HIVCCB白皮書」中提到，要特別關心沒有資源的脆弱族群，包括跨性別、老人及合併精障者，為了因應長照，已開始「自己人照顧自己人」的培力計畫，讓感染者成為助人者。

此外，徐森杰認為，對於ＨＩＶ、愛滋篩檢，目前醫事法規定，只有醫事人員或必須上過疾管署篩檢培訓課程，才能為民眾進行ＨＩＶ篩檢，這代表民眾雖可以自己運用指尖血採檢方式提供檢體，或使用唾液自我篩檢試劑，但有些高風險族群不敢自己採檢，或中高齡者有些障礙，此時社工人員或協會人員若沒有經過培訓，便會因法規限制而愛莫能助，也會阻礙ＨＩＶ快篩普及率。

徐森杰認為，如果ＨＩＶ快篩試劑可像新冠快篩試劑一樣方便取得，民眾想驗就可輕易取得快篩試劑，相信對達成「95-95-95」目標會有很大幫助。

徐森杰期待，無論是ＨＩＶ感染者照護，或快篩、防治策略的運用，都需創新思維，如設置更多ＨＩＶ友善門診、建立快速評估、治療綠色通道，且整體過程可更尊重、保護民眾隱私，便能鼓勵更多民眾篩檢，跨出勇敢第一步。