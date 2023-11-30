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消除愛滋 我可望成亞洲領頭羊

聯合報／ 記者李青縈蔡怡真蘇湘雲／台北報導
今年聯合國推廣的主軸「LET COMMUNITIES LEAD」（讓社區優先），重點在於希望納入更多社群及社區團體，讓預防策略更普及，以達到二○三○年消除愛滋的目標。記者鄭超文／攝影
今年聯合國推廣的主軸「LET COMMUNITIES LEAD」（讓社區優先），重點在於希望納入更多社群及社區團體，讓預防策略更普及，以達到二○三○年消除愛滋的目標。記者鄭超文／攝影

十二月一日是「世界愛滋病日」（World AIDS Day）。根據一項跨國性「HIVCCB白皮書」研究，在韓國、中國、日本、台灣、新加坡與香港等六個亞太區域中，台灣提前達成聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）所設定的「90-90-90」目標，距離二○三○年要達成的「95-95-95」，也已率先達成「90-95-95」，今年感染人數更首次低於一千人，成績斐然。

多位台灣專家、學者對此表示，從政府部門、ＮＧＯ民間團體到社會大眾，只要願意一起努力，針對「擴大ＨＩＶ篩檢、宣導對象」、「減少用藥門檻、增加用藥多元性、可近性」與「推動觀念翻轉、去汙名化」三關鍵發展創新、接地氣策略，相信消除愛滋指日可待。

二○三○消除愛滋需達成「95-95-95」目標，就是百分之九十五的感染者知道自己感染愛滋病毒、百分之九十五感染者已服藥、百分之九十五服藥感染者達到病毒量測不到。

衛福部疾管署副署長曾淑慧說，我國目前已經達到「90-95-95」，優於全球平均的「86-89-93」。

在篩檢部分，成功大學醫學院國際分處副院長柯乃熒指出，目前ＨＩＶ（人類免疫缺乏病毒）篩檢多針對成年同志族群，事實上，只要有性行為、性活動者，都應定期接受ＨＩＶ篩檢，像青少年、青少女若有性行為，也應列為篩檢宣導對象，才能避免ＨＩＶ傷害青少年、青少女健康。

「現在感染ＨＩＶ已不是絕症，持續用藥三到六個月，身體就測不到病毒，已不具傳染力！」衛生福利部桃園醫院副院長鄭舒倖、柯乃熒與參與白皮書撰寫的高雄榮總感染科主任林錫勳皆認為，上述「U=U」概念，也是目前國際對治療ＨＩＶ感染、愛滋病所形成的共識。希望更多人瞭解這樣的觀念，才能盡早徹底去除ＨＩＶ、愛滋威脅。

目前在治療、預防ＨＩＶ感染方面，還有「暴露愛滋病毒『後』預防性投藥」（PEP）與「暴露愛滋病毒『前』預防性投藥」（PrEP）等多元化防治策略，其中，多數專家皆認同，一個國家、區域能否達到「95-95-95」目標，與PrEP推廣規模息息相關，林錫勳指出，PrEP可有效預防，不過，國內PrEP的覆蓋率不到一成，成效最好的泰國也僅一成八，仍有很大進步空間。

截至今年十一月，台灣加入PrEP公費計畫累積人數達五五七五人，曾淑慧說，規畫在二○三○年前達成一萬五千人服用目標，不符合公費資格者也可在全國百家院所自費取得藥物。

PrEP目前以口服藥物為主，專家們均認為，未來應採取更多元化PrEP策略，並增加用藥可近性，讓有需求民眾更易取得用藥，或納入其他創新藥物，提供有需求民眾彈性運用。

愛滋病 性行為

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