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禽流感恐重演缺蛋 農業部籲嚴防

聯合報／ 記者彭宣雅陳雅玲陳苡葳林敬家林宛諭／連線報導
禽流感疫情蠢動，防檢署呼籲，國內養禽業者務必提高警覺嚴加防範。消毒示意圖。圖 / 防檢署提供
禽流感疫情蠢動，防檢署呼籲，國內養禽業者務必提高警覺嚴加防範。消毒示意圖。圖 / 防檢署提供

雲林出現今年入秋第1場禽流感確診禽場，縣府撲殺1萬5374隻蛋雞、銷毀3萬5413顆蛋；面對禽流感威脅，是否造成今年缺蛋再起、蛋價波動？農業部代理部長陳駿季昨表示，過往禽流感高峰期落在12月底到隔年1月間，今年防疫重點熱區在蛋雞場密集的雲林、彰化等地，呼籲養禽業者要做好生物安全防治工作。

陳駿季昨在立院經濟委員會說，台灣已發生第一例蛋雞場禽流感，鄰近的日本與美國等地，也陸續有禽流感發生，會持續監控各國禽流感疫情

對於雞蛋供需，陳駿季說，國產雞蛋目前供需穩定，後續要看禽流感疫情影響程度，若疫情守得好，對國內雞蛋生產影響不大，但如果像去年、今年全球疫情嚴重，對國內雞蛋產量勢必造成一定影響。

陳駿季表示，現在最重要就是對疫情監控，包括候鳥遷徙路徑、鄰國疫情發展，以及國內重要禽場周邊候鳥排遺檢測，希望第一時間掌握疫情發展；另也會研議產業季節性關稅調整，飼料減稅也將持續進行，如果從國外進口雞蛋，會根據今年三月進口雞蛋的經驗，啟動關稅減讓，讓業者自己進口。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，極端氣候下，防治禽流感更困難，現在日夜溫差大，禽舍環境溫度控制不好，易造成家禽抵抗力下降，另外就是人員及車輛管制，不要帶進病毒。中央雖補助業者更換密閉式禽舍，但對蛋農仍是不小的投資，業者是否願意投資轉型，攸關禽流感的發生率。

雲林張姓蛋農說，雞舍須保持通風，才能降低病毒潛藏，現在早晚溫差大，為了不讓雞隻受凍而加蓋帆布，反而變成病毒溫床，考驗飼養經驗；反是先進雞舍都養在同一處密閉空間，較可能發生「只要有一隻雞中鏢就全軍覆沒」，損失相對高。

彰化縣府動物防疫所長董孟治說，15日全縣禽場大消毒，每戶禽場都配發一罐消毒水，縣府消毒車也到禽場密集區消毒公共環境，近期加強宣導養，請禽場確認圍網是否破損、及時修補，避免候鳥進入。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，雲林已有禽流感，彰化雞農不敢掉以輕心，已自掏腰包加強圍網，防止候鳥傳染禽流感。

禽流感 疫情 雞蛋

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