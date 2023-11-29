拯救你的選擇障礙！全家「年度美味鮮食」TOP10出爐 健康餐盒、簡單輕食成新趨勢

image source:翻攝FB／全家FamilyMart

文／姜雅馨

24小時營業的超商提供許多方便又快速的服務，儼然是現代人不可或缺的好朋友，其中全家推出的商品更是成為網友熱衷分享的話題，無論是現正推出的新品或是網紅聯名活動，總是會登上PTT、Dcard等社交論壇熱門討論，《DailyView網路溫度計》也觀察到這樣的現象，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來盤點全家便利商店上市半年、超誘人的10大鮮食，不論是米其林美食還是健身減脂餐通通都有，事不宜遲，看完之後馬上去樓下全家購買吧！

No.10 媽媽煮藝蒸蛋湯

說到全家最受歡迎的鮮食品項，當然少不了熱騰騰又香氣十足的蒸蛋湯！全家常駐品牌「媽媽煮藝」推出的蒸蛋湯，湯頭使用雞骨、豬大骨熬煮而成，搭配佈滿氣孔的蒸蛋，撒上些許肉絲和蔥花，吃起來口感滑順，一口湯一口蒸蛋，幸福指數直接原地點滿！ 蒸蛋湯也成為全家熱銷品項，老饕更是大力推薦，「這個超好吃」、「這個喝酒後拿來醒酒其實不錯，或是半夜想吃宵夜再買個白飯泡進去吃起來很爽」、「這個扣碗白飯進去超讚，再配個小滷青蔬」。 ▲全家媽媽煮藝蒸蛋湯 image source:翻攝FB／全家FamilyMart

No.9 金家ㄟ韓式炸醬麵

喜歡百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」的粉絲絕對不容錯過全家聯手金針菇品牌「金家ㄟ」獻上的美味料理「韓式炸醬麵」，不僅多次測試調配炸醬配方，標榜吃的到肉、洋蔥、韓國春醬，加入切絲小黃瓜、半顆水煮蛋，清爽解膩之餘，飽足感也能跟著滿分！ 韓式炸醬麵推出後獲得無數好評，「這款超好吃！男友之前只吃過泡麵版本的炸醬麵，然後後來吃了這款，跟我說原來炸醬麵這麼好吃」、「好吃！我愛的口味！」、「真的好好吃，我可以連續吃好幾餐那種」。 ▲全家金家ㄟ韓式炸醬麵 image source:翻攝全家

No.8 雙月雞汁油蔥手工麵線

想吃米其林料理，現在來全家就可以品嚐得到！全家攜手連續五年獲得米其林必比登推薦「雙月」祭出聯名美食，其中「雞汁油蔥手工麵線」嚴選手工麵線、國產白麻油混拌而成，最後加入油蔥酥、雞湯凍提味，加熱完香氣四溢，飽餐一頓後更是唇齒留香。

許多IG美食網紅也熱烈推薦，「趁熱拌勻就能享用，有古早味的香氣耶」、「經典雞高湯再淋上蔥酥很涮嘴，而且麵線吃起來不會爛爛糊糊的，還算蠻Q，加分」、「手工麵線搭配白麻油，畫龍點睛的則是油蔥與雞湯，每一口都吃得到暖心暖胃的好料理」。 ▲全家雙月雞汁油蔥手工麵線 image source:翻攝Walker新發現

No.7 烤蛋白餐盒

運動健身後想要補充蛋白質，全家的「烤蛋白餐盒」也特別推薦給你！由全家與運動營養師楊承樺共同開發運動應援系列鮮食，幫助消費者隨時補充足夠蛋白質，其中「烤蛋白餐盒」使用洽富氣冷雞胸肉搭配烤蛋白、水煮毛豆仁，簡單一盒就能快速補充優質蛋白質。 不僅PTT網友表示，「為了蛋白質，每天中午都吃這個」、「它的烤蛋白真的蠻好吃的」、「烤蛋白很好吃，不知道能不能單出烤蛋白」、「我沒健身，想吃而買的，但我蠻喜歡的，它的蛋白、豆腐、豆子都我的愛」，也有Dcard網友發文詢問「全家健身餐哪樣最好吃？」，有人就特別推薦「比較喜歡烤蛋白餐盒」。 ▲全家健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒、柚香油醋雞肉沙拉及雞蛋沙拉三明治。 image source:翻攝FB／全家FamilyMart

No.6 鼎泰豐四川風味麻婆豆腐燴飯

「鼎泰豐」是外國觀光客來台點名必吃餐廳之一，近年全家與鼎泰豐攜手合作推出「四川風味麻婆豆腐燴飯」，道地川蜀秘製煉辣油加入香麻青花椒，放進煨煮入味的板豆腐，不僅香氣十足，麻辣口感也超級開胃，淋在Q彈的白米飯上更是停不下手上的湯匙。

有網友曾在PTT上以「全家的四川口味麻婆豆腐已經天花板了吧」為題發文，大讚全家改版的麻婆豆腐燴飯又麻又辣，醬汁搭白飯非常入味，引來眾人共鳴「鼎泰豐聯名的幾款都很好吃」、「第一次吃覺得麻，後來越吃越上癮」、「每次不知道吃什麼的時候吃鼎泰豐麻婆豆腐就對了」。 另有Dcard網友詢問「全家哪款聯名最好吃」，不少人將票投給鼎泰豐，「全家的聯名有愈來愈用心的感覺」、「鼎泰豐系列都很不錯」。



▲全家鼎泰豐四川風味麻婆豆腐燴飯 image source:翻攝FB／全家FamilyMart

No.5 匠土司醇乳香土司

「一日之計在於晨」，早餐的選擇對於學生或上班族來說非常重要，如果喜歡吃清淡又有飽足感的食物，那麼全家匠土司「醇乳香土司」也是一個不錯的選擇。醇乳香土司使用乳脂含量3％以上鮮乳，採用獨家脫氧技術，保留鮮乳風味與完整營養；新上市「厚切醇乳香土司」以2.8公分厚切土司並嚴選鮮乳坊桂芳鮮乳，日本技術指導加上「三段式燒成」鎖水工法，口感更為濕軟細緻。 吃過醇乳香土司的人也不吝嗇給予讚賞，「全家也能買到好吃土司很讚」、「簡單又有營養」、「以前上課早餐超常吃這個」、「超愛這款土司，奶味很濃郁」，還有Dcard網友留言討論「超商最有飽足感的吃法」指出，「推匠土司，土司邊留起來還可以多吃一餐喔」、「兩包匠土司可以吃超過一週，要省錢的話可以考慮一下」。 ▲全家匠土司醇乳香土司 image source:翻攝全家土司官網 ▲全家匠土司醇乳香土司 image source:翻攝IG／familymart_tw

No.4 健身G肉餐盒

除了前面所述烤蛋白餐盒廣受健身族群好評，「健身G肉餐盒」也是消費者喜愛的健康餐之一！餐盒內以低鹽醃漬雞胸搭配咖哩腿排，加上滿滿的豆腐，一次攝取動物性和植物性蛋白質，除了有27.8克蛋白質、67.8克碳水化合物，脂肪含量也僅有7.6克，吃起來沒有負擔，除了在運動後可以快速補充營養，在全家便利商店也能24小時即時取得。 健身G肉餐盒成為不少人的心頭好，「健身G肉餐盒好吃」、「飲食控制時的好選擇」、「全家健身系列餐盒覺得都不錯，好吃蛋白質多」、「豆腐好吃，調味很清爽但不至於到無味，而且又能吃到豆味」。 有Dcard網友也特別發文稱讚健身G肉餐盒，「兩種雞肉的調味都很不錯，蔬菜也有清甜的感覺，味道上我覺得贏過很多水煮餐盒，不會有太淡或有菜味，是我個人很喜歡的一款，吃起來沒有負擔又很乾淨」 ▲全家健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒、柚香油醋雞肉沙拉及雞蛋沙拉三明治。 image source:翻攝FB／全家FamilyMart

No.3 嘉義劉里長雞肉飯

No.2 麻辣燙

台式小吃麻辣燙可以添加許多食材，麻辣調味搭配浸透湯汁，好滋味總是讓人回味無窮！全家「麻辣燙」內含豬血糕、鴨血、豆腐、豆皮、白蘿蔔、高麗菜等食材，加入溫和麻辣湯頭，不僅嚐起來非常夠味，吃不夠還能再加購科學麵或王子麵，不論是當作正餐還是宵夜吃都能填飽飢腸轆轆的肚子。

麻辣燙在網路上也是明星人氣鮮食，好吃程度讓網友表示願意回購，「我大概買了二十次以上」、「很好吃，但我覺得真的很辣很過癮」、「很好吃，每次吃完意猶未盡」、「好吃～但我會加一點白飯下去」、「已回購多次哈哈好好吃」。 ▲全家麻辣燙 image source:翻攝FB／711全家 各超商新品資訊分享

No.1 巧克力派司

許多人的童年回憶裡都有品嚐過「巧克力派司」，其中全家的巧克力派司外層包裹滿滿巧克力，麵包本體則是類似千層派的酥脆口感，每咬一口都能吃到濃郁的巧克力和麵包體，甜而不膩的好滋味，買來當早餐配咖啡或是下午茶都非常絕配。

巧克力派司也站穩超商麵包地位，「這個很好吃耶！到現在還是很愛」、「便利商店的麵包我也最愛巧克力派司」、「這個好吃可是常常買不到」、「派司放冷凍，巧克力會脆脆的」、「巧克力派司從小吃到大～超讚，覺得可以算超商經典麵包耶」、「巧克力派司從高中吃到現在，便宜又好吃」。

▲全家巧克力派司 image source:翻攝IG／plin_985 ▲全家10大「超誘人鮮食」24小時等你來嚐鮮 image source:《DailyView網路溫度計》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月17日至2023年11月16日。