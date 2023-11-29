禽流感來了！農業部預測影響高峰期和感染重點熱區

禽流感來了！雲林縣出現今年入秋第1場禽流感確診禽場，縣府撲殺1萬5374隻蛋雞、銷毀3萬5413顆蛋；面對禽流感威脅，是否造成今年缺蛋再起、蛋價波動，農業部代理部長陳駿季今天表示，過往禽流感的高峰期，落在12月底到明年1月間，今年防疫的重點熱區，在於蛋雞場密集的雲林彰化等地，呼籲養禽業者要做好生物安全防治工作。

立法院經濟委員會今天審查農業部各項非營業基金。陳駿季說，國產雞蛋目前供需穩定，可以滿足消費所需，但是特別提醒，在年底大概12月底到1月，明年1月間是過往禽流感比較嚴重的時期，台灣已經有開始有秋冬禽流感蛋雞場第一例發生，同時，也觀察到，包括鄰近日本，美國地區，也陸續有禽流感發生，所以一方面持續監控各國禽流感疫情，然後了解整個候鳥遷徙路徑，更會積極去進行禽場生物安全防範，何其周邊檢測，第一時間掌握疫情。

陳駿季說，目前雞蛋供需會看到整個疫情影響程度，若禽流感疫情嚴守得好，對國內雞蛋生產影響不會太大，但是，如果像去年、今年疫情全球的嚴重狀況，對國內雞蛋生產勢必造成一定的影響；但之前包括庫存準備調度，以及過往跟國外進口雞蛋經驗，希望能安然度過這次疫情，如果有任何風險，會啟動相關因應作為。

陳駿季表示，第一階段，國內雞蛋生產目前是穩定的，目前僅發現一個個案，現在最重要就是對疫情監控，包括候鳥遷徙路徑，鄰國疫情發展，還有國內重要禽場周邊候鳥排遺檢測，希望第一時間掌握疫情發展；對產業季節性關稅調整，仍會研議，有關飼料減稅仍會持續進行，如果從國外進口雞蛋，會根據今年三月進口雞蛋的經驗，啟動關稅減讓，讓業者自己進口。

他說，現在還是陸陸續續有業者自行從國外進口雞蛋，顯示從國外進口雞蛋通路在今年3月已經打開，若未來再度需要從國外進口雞蛋，貿易商自己有能力進口，政府會有配套協助，會看整個國內雞蛋的供應程度，以及當時雞蛋的價格。

陳駿季表示，至於禽流感發生的重點熱區需要警界的區域，在於蛋雞場集中的雲林、彰化等地，蛋雞場生物安全防護，防檢署已加強宣導，也會加強檢測，從化製場回溯，若有任何雞隻異常死亡，會從化製場追蹤回溯，了解雞場狀況。