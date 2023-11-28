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呈現障礙者多樣生活 「障礙者自立生活展」12月1日剝皮寮見

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。「障礙者自立生活展」由一群多元障別、族群的障礙者自行主辦與策展，12月1日將於剝皮寮歷史街區開展。（新活力自立生活協會臉書截圖）
示意圖。「障礙者自立生活展」由一群多元障別、族群的障礙者自行主辦與策展，12月1日將於剝皮寮歷史街區開展。（新活力自立生活協會臉書截圖）

新活力自立生活協會將於12月1日首度策劃「障礙者自立生活展」，呈現障礙者的多樣生活。新活力自立生活協會總幹事林君潔受訪時介紹說，展覽呈現了精神障礙者用畫作呈現生活的無奈、還有互動式的輔具與拘束衣，讓參展民眾體驗多元障別障礙者的生活方式。

「障礙者自立生活展」由一群多元障別、族群的障礙者自行主辦與策展，12月1日將於剝皮寮歷史街區開展。林君潔強調，社會存在多元的族群，也有著多元的生活方式，「障礙者都是人，也有一樣的需求與想望，只是有不同的生活方式！」

新活力自立生活協會指出，展覽希望用一個空間、一張床、一台輪椅等各式方式，呈現障礙者真誠樸實的日常生活。林君潔進一步說，展覽中還有許多互動遊戲與道具，像是聽覺障礙者進行交流的AI與手機；用來限制精神障礙者的拘束衣等。

展覽也呈現障礙者的親身故事與創作，如有精神障礙者在不太好的狀況下進行創作，更寫下當時「大家都不斷叫自己看醫生」等感受，但如歧視、汙名化等根本問題，卻仍遭到忽略；也有行動障礙者試著一改拐杖冰冷、醫療化的形象，重新給予傍身的行動工具全新的形象。

除了看展之外，本次也邀請到許多專家與障礙者，向觀眾分享新知識與生命故事，如人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧分享《身心障礙者權利公約》與道路平權；也有坐輪椅的障礙者會分享自身潛水、滑雪等經驗，不讓障礙阻卻了生命的可能。

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輪椅 人權 畫作 身心障礙生

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