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禽流感進入高峰期 蛋農憂雞蛋產量過剩「年後蛋價恐崩盤」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
入秋進入禽流感高峰階段，農業部表示若蛋雞因疫情減少，我國進口量可馬上彌補上。記者杜建重／攝影
入秋進入禽流感高峰階段，農業部表示若蛋雞因疫情減少，我國進口量可馬上彌補上。記者杜建重／攝影

雲林古坑1處蛋雞場爆發H5N1亞型高病原性禽流感，撲殺逾1.5萬隻42周齡蛋雞，外界關心禽流感進入高風險時節，是否會再面對缺蛋問題。農業部畜牧司副司長李宜謙表示，今年種雞進口量提高至33萬，若蛋雞受疫情影響減少，仍可馬上彌補上；但蛋農表示，雞蛋產量過剩，疫情評估後若不嚴重，「預估年後、過年期間蛋價會崩盤」。

李宜謙表示，今年起種雞進口量從25萬提高到33萬隻，除協助汰換老母雞，就是為因應禽流感。天氣逐漸轉冷，加上候鳥遷徙，須因應隨時可能發生的疫情威脅。

李宜謙說，蛋雞就算受到疫情影響減少，我國種雞進口量充裕，可馬上彌補因疫情撲殺的雞隻，農業部也會協助蛋農盡速復養。

但彰化蛋農表示，本土雞蛋產量足夠供應國人需求，農業部仍增加種雞進口數量，原先國內僅需每月60至180萬隻種雞，如今每月暴增至300多萬隻，種雞數量過多。

彰化蛋農表示，過往缺蛋問題都是因為禽流感情況嚴峻，今年禽流感狀況還要再觀察，若不嚴重的話，種雞、中雞數量會過多、雞蛋產能過剩，就算天氣轉涼、雞蛋需求增加，但仍比不過雞蛋產出量，預估過年時「蛋價恐崩盤」，屆時恐還需要殺母雞以防產量過剩問題。

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