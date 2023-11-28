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國旅熱度不減！前三季國內旅館住客趨近疫情前同期 每晚平均房價創新高

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年前3季觀光旅館及旅館住客超過5千萬人次，較去年同期增加，也趨近疫情前同期水準。示意圖，與新聞內容無關。記者周湘芸／攝影
今年前3季觀光旅館及旅館住客超過5千萬人次，較去年同期增加，也趨近疫情前同期水準。示意圖，與新聞內容無關。記者周湘芸／攝影

國境開放民眾瘋出國，國旅熱度也不減，根據交通部觀光署統計，今年前3季觀光旅館及旅館住客超過5千萬人次，較去年同期增加947.6萬人次，也趨近疫情前同期水準，其中本國籍旅客更較去年同期增加227.5萬人次。若以房價來看，觀光旅館業每晚平均4626元、一般旅館每晚平均2679元，皆較前2季平均及去年平均上漲，也創下新高。

觀光署表示，今年1至9月觀光旅館及旅館住客約為5030.9萬人次，較去年同期增加約947.6萬人次、成長23.21%，僅較疫情前2019年同期小幅下降約6.65%，整體已趨近疫情前同期水準。若以本國籍住客來看，住客人次均較去年及疫情前同期增加，顯示國旅風氣持續熱絡。

觀光署指出，檢視今年前3季房價結構，旅館市場逐漸分眾化，包含休閒度假、商務、小資平價等不同服務內容，因應旅客需求發展不同市場定位。

觀光署表示，今年前3季觀光旅館業平均房價4626元，高於平均房價的觀光旅館僅占整體33%，顯示在國旅市場中以精緻旅遊住宿型態日益興盛；另有67%觀光旅館低於整體平均房價。旅館業平均房價2679元，其中高於平均房價旅館僅佔整體25%，另有75%旅館低於整體平均房價。

觀光署說明，平均房價上漲原因包含國人住宿型態改變，部分業者為提高服務品質，提供一泊二食、親子主題活動、旅館周邊景觀導覽或當地藝文舞蹈表演等服務；其次因各項原物料價格上漲，今年1至9月消費者物價指數較去年同期增加2.32%，其中服務類漲2.85%；另每月基本工資逐年調升、電價調漲等推升營運成本。

觀光署表示，今年7月已發布修訂 「交通部觀光署獎勵旅宿業品質提升補助要點」，提供旅客優質住宿環境以提升旅宿業國際競爭力。另將全台旅宿推出各項優惠住宿方案資訊整理於台灣旅宿網「優宿專區」（https://taiwanstay.net.tw/），供民眾參考。

觀光署 疫情 住宿 房價

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