大陸黴漿菌疫情升溫 醫直言最擔心「這狀況」

中國大陸肺炎黴漿菌疫情升溫，不少民眾也覺得人心惶惶，開業小兒科醫師、基層醫療協會理事長林應然說，黴漿菌是可以用抗生素治療的細菌，比較怕的是從中國大陸返台的民眾，帶回對國內主流治療藥物紅黴素有抗藥性的菌種，檢測黴漿菌的方法大致有3種，分別為PCR檢測、血液抗體檢測及細菌培養等；林口長庚醫院兒童感染科主任黃玉成則說，如呼吸道住院患者經評估有需要，則會進行多重病原體檢。

黃玉成說，過去黴漿菌的臨床診斷，最簡單快速的方式，會抽血看冷凝集素，若是血液呈現沉澱狀況表示含冷凝集素，如果患者同時合併有呼吸道感染症狀、懷疑肺炎的現象，便會假設性診斷為黴漿菌感染相關。

黃玉成表示，通常會到大醫院檢測，症狀都會較嚴重，可能咳嗽較嚴重、發燒較多天，X光片已有肺炎的變化，因為黴漿菌檢測至少要2次抽血檢測抗體，或做核酸檢測才能判定，一般有抽血驗抗體和PCR檢測，門診以抽血的形式居多。

不過，因為呼吸道感染住院的患者，如果症狀持續沒有緩解，醫師會評估進行多重病原體檢測，進一步抓出鼻病毒、呼吸道融合病毒（RSV）等，黃玉成說，平均一個月會做1到200件，都是小朋友，不過這屬於自費項目，一次要價8000元。

有時候在1個病人身上測到不只1種病毒，「同時側到不代表同時感染，有可能是一個還沒好又接一個」，因為PCR檢測就像COVID-10病毒那樣，當下測到的可能是前幾星期感染的。

黃玉成也說，最近台灣感染疫情沒有出現「喜馬拉雅山」那樣，頂多是小山或小丘陵，主要是因為民眾仍維持配戴口罩與洗手習慣，可以說是免疫負債的一種表現，不過對小朋友來說，是可以接受的程度，成年人倒不會有這樣的現象。

黃玉成並表示，最新檢驗黴漿菌抗體免疫反應，是直接抽血檢測急性期的抗體IgM，而抗體一般在感染之後一周到10天才開始慢慢增高，較為準確的方式是感染之後第一次測量為陰性，過3到4天後再檢測，若為陽性就能比較確定，不過黴漿菌抗體較為特殊，IgM抗體可持續到半年甚至一年，因此有時一年內抽血難以判斷是否是重覆感染。

林應然則表示，黴漿菌可以存在咽喉一段時間甚至長達半年，也就是感染後半年，咽喉可能都還有黴漿菌，抗體也可以存在一段時間，如要更精確要測2次，2周後看有沒有增加4倍以上，例如現在是現在1：16，兩周後變成1：64，感染後持續升高，就代表現在的感染。

「所以有些東西緩不濟急，比較有意義的反而是治療」，林應然提到，如果有咳嗽很久、反覆燒燒退退及嘔吐但精神很好、有接觸過黴漿菌案例就直接投藥，因為黴漿菌有藥可以醫、有抗生素可以治療，很多案例根本還沒測就先投藥，因為細菌感染不希望太晚用藥，愈早用藥愈有用。

林應然也說，血液中的抗體，是感染病毒或細菌後，靠免疫力產生，通常感染黴漿菌，血中會形成抗體對抗，並在感染之後慢增加。