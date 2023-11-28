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療癒！山羌如履薄冰 植物葉面裹糖霜 大雪山冬季浪漫限定
東北季風接力報到，氣溫冷颼颼，海拔2600公尺的大雪山國家森林遊樂區的小雪山資訊站，早晚溫差約15度，清晨近零度低溫，園區工作人員拍攝到植物披上白色冰霜，天池池面結上薄冰、美麗冰晶在陽光下晶瑩透亮，楓紅襯著藍天，更拍到山羌漫步在冰霜地毯上，彷彿一秒到歐美銀色世界。
大雪山楓葉逐漸披上新衣賞，有紅、橘、黃與青綠色，印襯著獨特的藍天及葉縫中灑落一道道陽光，形成大自然絕美的風景畫。
林業及自然保育署台中分署表示，目前大雪山林道49公里處的小雪山區域，青楓、紅榨槭已轉紅，楓紅情況達6成，大雪山林道35公里處的收費站區域、43公里處的遊客中心周邊，楓紅情況達3成，顏色呈現紅、黃、綠多彩變化。
林業台中分署表示，大雪山國家森林遊樂區海拔約2000至2600公尺，在冬季寒流來襲，清晨氣溫常降至零度，就會出現植物結上一顆顆銀白色霜，天池池面結上薄冰等情形，待白天太陽照射後逐漸溶解，銀白大地蛻換成楓紅與蓊鬱森林美景，是早起民眾的獨特風景。
大雪山森林遊樂區近期平均氣溫約為8至17度，分署提醒，民眾上山記得準備足夠的禦寒衣物，注意行車安全，沿路小心行駛、減速慢行、開啟頭燈、保持與前車的安全距離。
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