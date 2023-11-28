料理河豚要證照 食藥署：會討論

南投縣仁愛鄉四十四歲洪姓男子煮河豚宴請親友，造成八人送醫，自己則中毒身亡，社會因此議論，建議台灣應比照日本，領有特別證照者才可料理河豚。衛福部食藥署表示，國內並無針對單一項目的食物相關證照規範，雖會蒐集相關意見、開會討論，但恐曠日費時，因此呼籲餐廳不要供應河豚，民眾也應避免食用。

衛福部食藥署副署長林金富表示，勞動部勞動力發展署針對從事食品及餐飲相關工作，開辦中餐烹調、西餐烹調、食物製備、肉製品加工、水產食品加工等職類技術士技能檢定，國內與食物相關的證照，只有乙級與丙級，並未針對「處理河豚」開辦技術士技能檢定，如要新增一個專責制度，曠日廢時，因此呼籲民眾避免食用河豚。

南投縣衛生局追查河豚來源，是基隆友人贈送給洪男，昨通報基隆市衛生局協助調查；該友人指出，與洪男是釣友，會互相分享漁獲，因洪稱十多年來常自行處理河豚食用，他才寄送。投縣衛生局表示，因該案並非販售，僅是友人間的互贈行為，且檢警仍在調查中，待刑事案件責任釐清後，再研議相關裁罰；檢警預計明日解剖洪男遺體，採集相關檢體化驗，以釐清死因。

投縣衛生局前天則採集生魚片、魚肉湯、肝臟及河豚皮等食餘檢體，昨送抵食藥署，待後續進一步化驗。林金富表示，河豚種類繁多，光靠肉眼不易辨識品種，收到檢體後，將進行魚種鑑定，就可知道洪男與友人食用的河豚品種與毒性。

南投縣政府社會及勞動處昨也電訪關懷洪男家庭，由於洪男離婚且撫養廿一歲兒子，平時由洪男父母照顧，洪男父母都屬領取中低收入老人生活津貼的對象，經濟不甚寬裕，將實地家訪確認，並協助申請喪葬慰問金辦理後事。

林金富則提醒，河豚毒素主要存在河豚卵巢、肝臟、腸、皮膚，甚至肌肉組織中，屬神經毒素，約為氰化鈉的一千倍以上，連加熱也無法破壞。