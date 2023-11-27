長榮酒店推出逾期住宿券回娘家贈好禮 基隆加送夾腳拖
長榮酒店推出「逾期住宿券回娘家」，即日起到明年3月31日（農曆春節不適用），持逾期住宿券預訂官網任一住房專案，得視同現金折抵費用，住宿加贈限量潮流購物袋，基隆長榮桂冠酒店另依房型贈送酒店專屬夾腳拖。
基隆長榮桂冠酒店說，大年初二有回娘家習俗，長榮酒店提前迎接新春習俗，推出「回娘家有禮」活動，期待逾期住宿券回娘家。明年3月31日前預訂官網住房專案，視同現金折抵，加贈潮流購物袋，限量200個，歡迎民眾「梭哈」手邊逾期住宿券，安排假期迎接冬季暖陽。
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持用逾期住宿券旅客在長榮酒店官網訂房時，在備註欄位內註明使用逾期住宿券，即可享有酒店加碼禮遇，詳情可洽詢長榮酒店活動網頁。
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