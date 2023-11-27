長榮酒店推出逾期住宿券回娘家贈好禮 基隆加送夾腳拖

長榮酒店推出「逾期住宿券回娘家」，即日起到明年3月31日（農曆春節不適用），持逾期住宿券預訂官網任一住房專案，得視同現金折抵費用，住宿加贈限量潮流購物袋，基隆長榮桂冠酒店另依房型贈送酒店專屬夾腳拖。

基隆長榮桂冠酒店說，大年初二有回娘家習俗，長榮酒店提前迎接新春習俗，推出「回娘家有禮」活動，期待逾期住宿券回娘家。明年3月31日前預訂官網住房專案，視同現金折抵，加贈潮流購物袋，限量200個，歡迎民眾「梭哈」手邊逾期住宿券，安排假期迎接冬季暖陽。

探訪雨都基隆，入住基隆長榮桂冠酒店，平日雙人成行山景雙床房3999元起，依房型贈送酒店專屬夾腳拖。雨天備案推薦適合親子造訪的潮境智能海洋館，體驗沉浸式海底VR實境。