大陸呼吸道疫情嚴峻 羅一鈞呼籲「兩種人」近期不要去

近期大陸北方呼吸道疾病盛行，造成醫院壅塞、急診大爆滿，包括流感、黴漿菌、腺病毒、呼吸道融合病毒（RSV）等正在流行，並以黴漿菌疫情最為嚴峻。衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，大陸昨公布更詳細的北方流行病原體和年齡層，此為多病原體造成到疫情，因此，黴漿菌好發族群以兒童為主，成人則需注意流感及新冠疫情。

疾管署今天說明大陸黴漿菌疫情現況，以及台灣明年春天是否會爆發黴漿菌疫情。羅一鈞說，依大陸公布資訊顯示，對岸1至4歲幼童主要感染流感、鼻病毒；5至14歲為流感、黴漿菌、腺病毒；15至59歲為流感、鼻病毒、新冠病毒；60歲以上為流感、人類間質肺炎病毒、普通冠狀病毒（非新冠）。

羅一鈞說，由大陸這次公布7種病原體，顯示這是多原因、多年齡層、多病原體的流行疫情，且隨著天氣氣溫逐漸下降，預估大陸整體流行疫情會持續上升，將會是大陸疫情的走向，作為疾管署於春節期間調症防疫措施的參考。

「目前有專家推測春節期間，因與大陸交通往返頻繁，可能造成國內爆發黴漿菌疫情。」羅一鈞說，依大陸公布感染黴漿菌年齡層多為兒童族群，成人是流感及新冠，提醒民眾還是要多重視其他病毒，疾管署會密切監控並視疫情發展調整管控措施。

羅一鈞提醒，目前大陸醫療量能吃緊，掛號難、看診慢，呼籲老人、幼兒因免疫力較弱，非必要勿前往中國，以免生病不易在當地就醫病情有所延誤。如必要前往，強烈建議一定要打過流感和新冠疫苗再前往，在當地也應勤洗手、戴口罩，避免感染。