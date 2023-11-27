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111年5萬人健保高薪低保 少繳7.32億元

中央社／ 台北27日電
衛福部健保署針對健保被保險人進行調查，發現去年約5萬人涉「高薪低保」，缺繳新台幣7.32億元，平均每人少付1萬4447元，雖然疫情期間人數減少，但少繳金額不降反升。聯合新聞網資料照片
衛福部健保署針對健保被保險人進行調查，發現去年約5萬人涉「高薪低保」，缺繳新台幣7.32億元，平均每人少付1萬4447元，雖然疫情期間人數減少，但少繳金額不降反升。聯合新聞網資料照片

衛福部健保署針對健保被保險人進行調查，發現去年約5萬人涉「高薪低保」，缺繳新台幣7.32億元，平均每人少付1萬4447元，雖然疫情期間人數減少，但少繳金額不降反升。

依據規定，健保第3至第6類被保險人投保金額固定，第1類、第2類分別為受僱者、雇主或自營業主，及無一定雇主等參加職業工會對象，依照投保金額分級數自行申請，健保署僅需定期查核，若發現高薪低保者，除需追回短繳保費外，將按短繳金額處以2至4倍罰鍰。

衛生福利部中央健康保險署利用去年財稅單位報稅資料、勞保投保薪資資料，勾稽被保險人資料比對，去年5萬700人健保費高薪低保，較2020年的11萬4662人少一半，但整體少繳健保費，去年少繳7.32億元，多於2020年的6.48億元。

健保署承保組長張温温表示，去年健保高薪低保人數減少，但少繳保費反而增加，可能原因很多，推測COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間暫緩辦理部分查核項目，可能因為處理追繳時間拉長，造成金額變多，另外，近年投保薪資上升也可能有關。

根據健保署資料，去年平均每人少繳健保費為1萬4447元，其中追回較高金額單一個案，張温温說，是1名年收入350萬元的批發零售業受僱員，月投保金額應為18萬2000元，年繳保費應為10萬4178元，但實際僅投保10萬1100元，少繳保費4萬6304元。

張温温說，為了加強管理，健保署每年會與稅捐單位定期比對資料，如果彼此數據不一樣，就會調高，也會與稅捐單位比對最後報稅資料，因為是由公司行號協助投保，發現有高薪低保狀況，都是以輔導為主，希望公司行號了解正確投保的方式，減少高薪低保發生。

張温温表示，以過去多年的高薪低保報告分析，規避高額健保費樣態，多以不了解正確投保方式為主，再者是績效獎金與固定薪水認定，比如每個月都有5000元，就已經是經常性薪資，獎勵五花八門，若是固定給的獎金，就需要介入認定。

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