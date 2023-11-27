曾啟瑞：不孕症補助一次到位 才能有效做人

政府補助卅六歲以上婦女一次植入胚胎上限為二顆，超過二顆不予補助。「試管嬰兒之父」台北生殖中心創辦人曾啟瑞表示，四十歲以上女性如能一次放入四顆胚胎，成功受孕機率達八成，建議予以補助才能有效「做人」。

曾啟瑞表示，四十歲以上不孕症女性即使取卵狀況良好，可取出十顆卵子，但頂多僅三顆可養成胚胎，依政府規定，植入時只能放入二顆，成功受孕機率僅四成，建議補助上限為一次四顆，提高受孕機率。

想檢查胚胎是否健康適合植入，須進行「胚胎著床前染色體篩檢」，費用昂貴且需自費，曾啟瑞認為政府補助應一次到位，針對高齡不孕患者，「政府補助可說杯水車薪」。

曾啟瑞表示，四十歲以上婦女不孕症治療艱辛，每次植入胚胎成功受孕機率僅二成，加上高齡妊娠四成流產風險，成功生下寶寶機率僅一成；一次放入四顆胚胎如能獲得政府補助，有助於提高生育率。

禾馨宜蘊生殖中心院長王懷麟表示，四十歲以上不管是卵子品質、胚胎健康、成功著床、順利成長、順產，每道關卡充滿挑戰，任何挫折都可能引發自我否定，愈來愈多生殖醫學中心成立「孕爸媽心理互助會」或提供心理諮商，在心理師陪伴下度過人生憂鬱期。