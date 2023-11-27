聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾啟瑞：不孕症補助一次到位 才能有效做人

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

政府補助卅六歲以上婦女一次植入胚胎上限為二顆，超過二顆不予補助。「試管嬰兒之父」台北生殖中心創辦人曾啟瑞表示，四十歲以上女性如能一次放入四顆胚胎，成功受孕機率達八成，建議予以補助才能有效「做人」。

曾啟瑞表示，四十歲以上不孕症女性即使取卵狀況良好，可取出十顆卵子，但頂多僅三顆可養成胚胎，依政府規定，植入時只能放入二顆，成功受孕機率僅四成，建議補助上限為一次四顆，提高受孕機率。

想檢查胚胎是否健康適合植入，須進行「胚胎著床前染色體篩檢」，費用昂貴且需自費，曾啟瑞認為政府補助應一次到位，針對高齡不孕患者，「政府補助可說杯水車薪」。

曾啟瑞表示，四十歲以上婦女不孕症治療艱辛，每次植入胚胎成功受孕機率僅二成，加上高齡妊娠四成流產風險，成功生下寶寶機率僅一成；一次放入四顆胚胎如能獲得政府補助，有助於提高生育率。

禾馨宜蘊生殖中心院長王懷麟表示，四十歲以上不管是卵子品質、胚胎健康、成功著床、順利成長、順產，每道關卡充滿挑戰，任何挫折都可能引發自我否定，愈來愈多生殖醫學中心成立「孕爸媽心理互助會」或提供心理諮商，在心理師陪伴下度過人生憂鬱期。

不孕症 試管嬰兒 患者

延伸閱讀

超狂奇蹟！張秀卿停經半年又來了 被嫩尪1句話嚇呆

藍白不合就棄保？連勝文：互相棄保就被選民放棄

婦產醫陳菁徽受不孕症苦 列國民黨不分區立委推三政策

再撐一下！「3生肖」11月底順利翻身 貴人、財運統統來

相關新聞

陸黴漿菌延燒 黃立民：明年初影響台灣

大陸北方黴漿菌等呼吸道疫情嚴峻，衛福部疾管署針對大陸呼吸道疫情連兩天示警，並宣布即日起「機場戒備」，昨發布醫界通函，要求...

不孕症擴大補助 醫盼40歲以上再放寬

台灣出生率全球倒數，衛福部國健署前年七月實施「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，迄今年九月中旬補助七萬九◯九一對夫婦...

台南候鳥檢出H5N1 禽流感風險增

農業部防檢署昨表示，台南四草候鳥排遺檢出Ｈ5Ｎ1亞型高病原性禽流感，為今年秋冬以來首度於候鳥排遺檢出Ｈ5Ｎ1高病原性禽流...

大型重機包圍交部 訴求上國道

大型重機團體昨號召重機包圍交通部抗議，提出立即依法開放大型重型機車行駛高速公路等3項訴求，重機族更頻要求交通部長王國材下...

煉油廠鍊字 「拾穗」譯氣風發39載

一九五○年代的台灣百廢待舉，高雄中油煉油廠在兩岸斷航後無油可煉，當時的煉油廠工程師，猶如今日的竹科工程師，為來自各地的知...

一張圖看天氣！東北季風接力凍到周六 這日冷空氣最強僅剩15度

中央氣象署表示，今晚可能發布中南部濃霧特報。本周兩波東北季風影響，首波落在周二，各地低溫約16度；周三前，僅東部零星雨；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。