包圍交部4小時！主任工程司接陳情書 重機團體怒吼「太小咖 」
多個大型重機團體今天下午號召重機包圍交通部抗議，提出立即依法開放大型重型機車行駛高速公路等3項訴求，並表示今天共動員1000車、3000人。歷經4小時包圍陳情，途中除了不斷重申主張，並頻直呼交通部長王國材下台。活動尾聲由交通管理組主任工程司徐福聲接下陳情書，重機族因不滿「太小咖」、「我等了一個下午耶」，怒氣沖沖；交通部聲明，持續觀察，適時會同地方政府檢討可行作法。
中華民國大型重型機車經營同業全國促進會、台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會、中華民國大型重型機車車友協會TMA等團體，今天下午號召車友，以「國道安全，還我路權，我們要一條安全回家的路」為題，騎重機赴交通部外陳抗。
活動發起人之一、YouTuber「通勤者之歌」表示，重機團體提出三大訴求，包括：第一、立即依法開放大型重型機車行駛高速公路；第二、開放大型重型機機車得停放機車格，妥善利用空間；第三、廢除《道路交通安全規則》第99條有關內側車道禁行機車，以強制兩段式左轉條文。
陳抗尾聲，由交通管理組主任工程司徐福聲接下陳情書，台下不少重機族因不滿「太小咖」、「我等了一個下午耶」、「上面在爽、下面在累」等，不滿情緒盡現。
交通部傍晚聲明指出，對於重族團體三大訴求，交通部將持續觀察，適時會同地方政府檢討可行作法。有關重機上國道訴求，高速公路局2017年、2020年委託中華民國運輸學會，辦理2次大型重機行駛快速公路觀察檢核作業，檢核路線包括國道3甲高速公路、省道台64、台74及台88等快速公路；經檢核安全、秩序及行為3類指標，大型重型機車於秩序指標及行為指標有惡化現象，尤其於「行車安全距離」與「行車安全間隔」意識仍有不足。
交通部表示，為了解社會大眾多數意見態度，高公局於2013年至2023年辦理10次民意調查，不贊成開放比例約為6成，顯示現階段社會各界對於開放大型重機行駛高速公路尚無共識，須逐步改善民眾對大型重機騎士駕駛行為觀感，加強各界對大型重機禮讓及守法印象，進而改變各界對本案政策認同，營造適宜推動開放條件，因此宜待社會各界形成共識後，再行開放。
至於「開放大型重機視車身長度停放汽機車停車位」訴求，依交通部公路局統計資料顯示，大型重型機車車長超過2公尺者占93%，而現行各地方主管機關實務布設機車停車格多為長2公尺、寬1公尺；另外，《道路交通安全規則》第112條則規定1格小型車及大型重型機車停車位，可停放1輛以上大型重型機車。
交通部表示，已徵詢六都交通局意見，並請各縣市政府視當地路邊停車需求，評估繪設專用停車位可行，倘地方政府欲新增大型重型機車專用停車位標線，或開放大型重型機車停放機車停車位，可於規畫設計前研提試辦計畫提報交通部。
另外，「廢除內側車道禁行機車及強制兩段式左轉」訴求，目前法規已允許因地制宜取消兩段式左轉及開放內側車道，機車兩段式左轉不宜全面取消，交通部已提出改善機車交通安全環境原則及作法，於5月4日提供地方政府據以辦理，目前地方政府已有多個案例路段透過標誌標線處理，開放內側車道供機車行駛或開放機車直接左轉；另經交通部就機車使用狀況調查統計顯示，機車族群有八成以上係贊成維持兩段式左轉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言