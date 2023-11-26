快訊

猛批民進黨執政一蹋糊塗 趙少康：為台灣更好要政黨輪替

19歲前打過40份工 吳慷仁昔被吐槽：一輩子演不到男主角

聽新聞
test
0:00 / 0:00

包圍交部4小時！主任工程司接陳情書 重機團體怒吼「太小咖 」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通管理組主任工程司徐福聲接下陳情書，台下不少重機族因不滿「太小咖」、「我等了一個下午耶」，怒氣沖沖。記者周彥妤／攝影
交通管理組主任工程司徐福聲接下陳情書，台下不少重機族因不滿「太小咖」、「我等了一個下午耶」，怒氣沖沖。記者周彥妤／攝影

多個大型重機團體今天下午號召重機包圍交通部抗議，提出立即依法開放大型重型機車行駛高速公路等3項訴求，並表示今天共動員1000車、3000人。歷經4小時包圍陳情，途中除了不斷重申主張，並頻直呼交通部長王國材下台。活動尾聲由交通管理組主任工程司徐福聲接下陳情書，重機族因不滿「太小咖」、「我等了一個下午耶」，怒氣沖沖；交通部聲明，持續觀察，適時會同地方政府檢討可行作法。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會、台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會、中華民國大型重型機車車友協會TMA等團體，今天下午號召車友，以「國道安全，還我路權，我們要一條安全回家的路」為題，騎重機赴交通部外陳抗。

活動發起人之一、YouTuber「通勤者之歌」表示，重機團體提出三大訴求，包括：第一、立即依法開放大型重型機車行駛高速公路；第二、開放大型重型機機車得停放機車格，妥善利用空間；第三、廢除《道路交通安全規則》第99條有關內側車道禁行機車，以強制兩段式左轉條文。

陳抗尾聲，由交通管理組主任工程司徐福聲接下陳情書，台下不少重機族因不滿「太小咖」、「我等了一個下午耶」、「上面在爽、下面在累」等，不滿情緒盡現。

交通部傍晚聲明指出，對於重族團體三大訴求，交通部將持續觀察，適時會同地方政府檢討可行作法。有關重機上國道訴求，高速公路局2017年、2020年委託中華民國運輸學會，辦理2次大型重機行駛快速公路觀察檢核作業，檢核路線包括國道3甲高速公路、省道台64、台74及台88等快速公路；經檢核安全、秩序及行為3類指標，大型重型機車於秩序指標及行為指標有惡化現象，尤其於「行車安全距離」與「行車安全間隔」意識仍有不足。

交通部表示，為了解社會大眾多數意見態度，高公局於2013年至2023年辦理10次民意調查，不贊成開放比例約為6成，顯示現階段社會各界對於開放大型重機行駛高速公路尚無共識，須逐步改善民眾對大型重機騎士駕駛行為觀感，加強各界對大型重機禮讓及守法印象，進而改變各界對本案政策認同，營造適宜推動開放條件，因此宜待社會各界形成共識後，再行開放。

至於「開放大型重機視車身長度停放汽機車停車位」訴求，依交通部公路局統計資料顯示，大型重型機車車長超過2公尺者占93%，而現行各地方主管機關實務布設機車停車格多為長2公尺、寬1公尺；另外，《道路交通安全規則》第112條則規定1格小型車及大型重型機車停車位，可停放1輛以上大型重型機車。

交通部表示，已徵詢六都交通局意見，並請各縣市政府視當地路邊停車需求，評估繪設專用停車位可行，倘地方政府欲新增大型重型機車專用停車位標線，或開放大型重型機車停放機車停車位，可於規畫設計前研提試辦計畫提報交通部。

另外，「廢除內側車道禁行機車及強制兩段式左轉」訴求，目前法規已允許因地制宜取消兩段式左轉及開放內側車道，機車兩段式左轉不宜全面取消，交通部已提出改善機車交通安全環境原則及作法，於5月4日提供地方政府據以辦理，目前地方政府已有多個案例路段透過標誌標線處理，開放內側車道供機車行駛或開放機車直接左轉；另經交通部就機車使用狀況調查統計顯示，機車族群有八成以上係贊成維持兩段式左轉。

多個大型重機團體今天下午號召重機包圍交通部抗議，提出立即依法開放大型重型機車行駛高速公路等3項訴求。記者周彥妤／攝影
多個大型重機團體今天下午號召重機包圍交通部抗議，提出立即依法開放大型重型機車行駛高速公路等3項訴求。記者周彥妤／攝影
交通部傍晚聲明指出，對於重族團體三大訴求，交通部將持續觀察，適時會同地方政府檢討可行作法。記者周彥妤／攝影
交通部傍晚聲明指出，對於重族團體三大訴求，交通部將持續觀察，適時會同地方政府檢討可行作法。記者周彥妤／攝影

交通部長 重機 車位

延伸閱讀

重機要上國道 車團籲交通部解禁

逾百輛重機包圍交通部提3訴求 痛批高公局「騙鬼」

【重磅快評】硬起來戰陸委會？原來交通部還是小弟

重機上國道被打槍 交通部：駕駛行為沒有明顯改善！

相關新聞

醫師女兒感染腺病毒住院5天 收到醫療帳單驚：猜猜多少錢？

天氣愈來愈冷，各種病毒正在流行。泌尿科醫師呂謹亨說，最近腺病毒大流行，他的女兒也「中獎」住院了，但他和妻子收到帳單「都驚...

東部海域規模5.4地震 氣象署：10月24日規模6.2地震的餘震

中央氣象署發布第83號顯著有感地震報告，台灣東部海域地震規模5.4，新北宜花震度2級。中央氣象署地震測報中心表示，判斷是...

未來1周2波東北季風接力 周四濕涼陡降溫、日夜溫差達10度

未來一周兩波東北季風接力影響，周二這波乾冷，低溫變化不大，但留意輻射冷卻效應，周二、三低溫16至18度。周四再迎一波東北...

營養午餐液蛋禁令逾2個月 公會怒：別忘蛋商蛋農也有選票

本土雞蛋買氣差，蛋價連3波降價共降7元，台北市蛋商公會理事長林天來今表示，天氣逐漸轉冷有助提升買氣，因此本周蛋價仍維持產...

眼睛泛紅、高燒多天別輕忽 「燒久姬」病毒正在流行

近期大陸北方呼吸道疾病盛行，造成醫院壅塞、急診大爆滿。衛福部疾管署連兩天發出警告，因對岸流感、黴漿菌、腺病毒及呼吸道融合...

專家示警 黴漿菌疫情明年春天襲台 黃立民：不來才奇怪

大陸北方黴漿菌疫情嚴峻，台灣不可輕忽。衛福部疾管署日前對大陸黴漿菌疫情，少見的連兩天示警，昨天更宣佈即起「機場戒備」更於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。