大陸爆呼吸道疫情醫院擠爆 醫：台灣有這強項不需擔心

近期大陸北方呼吸道疾病盛行，造成醫院壅塞、急診大爆滿。衛福部疾管署連兩天提出警告，對岸流感、黴漿菌、腺病毒及呼吸道融合病毒（RSV）正在流行。國內醫師表示，最近門診觀察發現，肺炎黴漿菌有所趨緩，但A、B型流感等病毒仍在社區流行，但國人不須擔心，國內基層醫療完善，許多病人都在基層診所獲得治療，目前尚未出現患者擠爆醫院的情形。

基層醫療協會理事長、小兒科醫師林應然說，A、B型流感等病毒仍在社區流行，其中以A型流感居多，但因國內基層醫療體系完善，許多病人不用跑到醫院，在基層診所就醫就可獲得完善治療，可是對岸基層醫療不足，病人都跑到醫院去，造成醫院人滿為患。

不過，林應然說，最近發現接種流感疫苗的人數，開始有下降的趨勢，呼籲國人應盡速接種流感疫苗。疾管署副署長羅一鈞也提醒，近期要前往對岸的國人，出發前務必要接種流感疫苗。

國內目前多種病毒正在流行，包括流感、腸病毒、腺病毒等，且未來一周會有兩波東北季風接力，天氣濕涼、氣溫驟降。衛福部雙和醫院成人感染科主治醫師李垣樟說，流感疫情現在是一波一波的，目前算是持平，但腺病毒感染情形有上升趨勢。另學童間的腸病毒疫情雖有趨緩，但成人罹患腸病毒仍不在少數。

李垣樟門診日前收治一名20多歲女性，因發燒、喉嚨痛前往他院就醫，經診斷是流感，但退燒後竟在手、腳出現會痛的紅疹，到院診斷此為手足症狀，確診為感染腸病毒。問診發現，女子出現症狀後，有接觸一位剛出生的新生兒，因腸病毒易感染3歲以下幼童，要求一定要隨時注意幼童有無出現腸病毒症狀，多加警覺。

李垣樟說，今年受到「免疫負債」影響， 流感重症、腸病毒都還是持續流行，至於近期病菌傳播流行有兩大原因，第一是天氣冷，大家多待在室內群聚，增加病毒傳播、交互感染情形，如剛剛過完的感恩節，接下來又會遇到聖誕節、跨年等大型活動，多增加病毒交叉感染的機會。

第二、當在公共場所感染後，進一步把病菌帶回給家人，而在家中發生群聚疫情，如孩子在學校感染，或家長在辦公室感染，而把病毒、細菌傳染給家中的長輩、幼童等。冬天正是病毒傳播的流行期，建議進出人潮擁擠應戴口罩、勤洗手。