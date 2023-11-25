35元買麵包、咖啡中千萬！7-ELEVEN統一發票開獎出爐

7-ELEVEN持續創造滿滿的生活小確幸，不僅響應財政部的統一發票開獎活動，更為OPEN POINT會員謀福利、提早舉辦「OPEN POINT會員載具抽獎活動」，加開OPEN POINT會員載具專屬獎項、送出總價值400萬元的OPEN POINT點數寵愛會員，首期已於11月14日於7-ELEVEN「i直播」公佈十名10萬點數富翁，有4位點數富翁都居住在台北市，其中1人僅花10元購買報紙就中獎。不僅如此，財政部今日開出最新一期2023年9-10月統一發票中獎號碼，統一超商共開出10位百萬大獎得主，包含2張千萬特別獎、3張2百萬特獎、5張雲端發票專屬獎，超級福星僅花9元就中2百萬，還有幸運兒花35元購買麵包、CITY CAFE就中千萬大獎。

財政部11月25日公布最新一期2023年9~10月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有2位消費者獲得千萬大獎，其中一人在新竹縣湖口鄉的7-ELEVEN文樂門市購買190元的鮮食、購物袋；一人在台東縣台東市的7-ELEVEN東安門市購買35元的麵包、CITY CAFE。

還有3位獲得2百萬特獎，其中一人在台中市大甲區的7-ELEVEN金甲后門市購買54元的鮮食、泡麵；一人在新北市中和區的7-ELEVEN新積穗門市花9元使用ibon便利生活站列印服務；一人在高雄市楠梓區的7-ELEVEN晉學門市購買59元的冰品。

另有5位雲端發票專屬獎百萬得主，其中一人在台南市永康區的7-ELEVEN忠勇門市購買39元的飲品；一人在桃園市中壢區的7-ELEVEN自強一門市購買30元的水果；一人在台北市中正區的7-ELEVEN北捷門市購買25元的茶裏王飲品；一人在新北市泰山區的7-ELEVEN貴賢門市購買360元的生活用品、飲品、CITY CAFE；；一人在台中市南屯區的7-ELEVEN嶺東二門市購買15元的統一麥香飲品。

7-ELEVEN首創「OPEN POINT會員載具抽獎活動」將持續加開，下一期將以2023年11-12月統一發票為抽獎票券，將於2024年1月加開，還未使用OPEN POINT會員載具的消費者，即日起至12月31日止成為OPEN POINT會員載具新開戶，即可免費獲贈10點OPEN POINT點數活動（限量10萬戶、額滿為止），開啟發票日誌功能後，即可跨11大通路消費直接存電子發票入OPEN POINT會員載具，參加下一期2024年1月9日的「OPEN POINT會員載具雲端發票抽獎活動」，同樣有機會1人獨得10萬點OPEN POINT點數，等同天降10萬元現金，可跨指定通路當現金花。