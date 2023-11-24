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原物料上漲 應景聖誕紅批發價貴一成

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
聖誕紅在國內品種多元，以紅色佔9成居冠，也有粉色系、雙色系、白色系、黃色系，約占1成。圖／台北市花卉公司提供
聖誕紅在國內品種多元，以紅色佔9成居冠，也有粉色系、雙色系、白色系、黃色系，約占1成。圖／台北市花卉公司提供

準備迎接耶誕節，應景的聖誕紅成花卉市場指標，台北花卉公司董事長李明聰表示，今年國內聖誕紅產量約112萬9千多盆，較去年增加7千多盆，又以3吋小品盆栽占全部產量54%，近年也潮迷你客製化風格受青睞，此外，今年受原物料上漲影響，每盆批發價格比去年上漲一成。

台北市花卉公司今天舉辦聖誕紅產銷記者會，農糧署果樹及花卉產業組簡任技正賴明陽介紹，聖誕紅在國內品種多元，以紅色佔9成居冠，也有粉色系、雙色系、白色系、黃色系，約占1成，悉心栽種可以存活3個月。

李明聰說，走過疫情，去年花卉景氣復甦，營收破30年紀錄，相信今年買氣最少能成長一成，也建議民眾能在12月初至15日購買。他介紹，國內聖誕紅有四大產區，分別為南投埔里供貨最多，有45.5萬盆、占約4成，桃園地區為33.7萬多盆、29.9%，另外苗栗地區為30.1萬多盆、26.7%，以及宜蘭3.5萬多盆，約3成(3.1％)等。

台北內湖花市補充，近幾年聖誕紅供貨以3吋小品盆栽為主，達60.9萬多盆，占54%，其次則為5吋盆，約44.6萬多盆，占40%，而今年栽培期間未受重大天災影響，整體供貨穩定能滿足市場需求，但價格行情受原物料上漲影響，較去年上漲一成。

盆栽 疫情 埔里

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