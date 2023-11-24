中斷3個多月 南橫公路雪峰橋路段明恢復通車！

南橫公路台20線臨105線38.8公里至39.2公里，台東端舊雪峰橋路段因7月底杜蘇芮颱風挾帶豪雨造成地基流失300公尺，埡口平台至向陽道路全面中斷，公路總局南區養護工程分局關山工務段歷經3個多月搶修，預計明天恢復開放通車。

公路局南區養護工程分局關山段長林進芳表示，雪峰橋便道修復作業並開放通行，即埡口至向陽自明天上午7時起恢復一般管制通行，屆時東西兩端梅山口至向陽路段開放時間為上午7時至14時進入，車輛須於17時離開管制路段，17時後淨空該路段，每週二及週四不開放。

今年7月底杜蘇芮颱風挾帶豪雨，台20線臨105線38.8公里至39.2公里，台東端舊雪峰橋路段地基流失300公尺，埡口平台至向陽道路全面中斷，南橫公路東西向自7月31日起至10月30日封閉搶修，預估工期3個月。南橫公路一中斷，遊客減少上山，在地鄉親期待南橫早日復通。

林進芳說，原本工程搶修困難，又再次經歷卡努、蘇拉、海葵及小犬等颱風接連來襲，山區降雨影響施工進行，而且時序進入10月後山區容易起霧，若有落石不易察覺，施工危險度上升，施工天數比預期來得少，但他們還是克服困難，提前完工恢復通車。