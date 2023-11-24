聽新聞
test
0:00 / 0:00
中斷3個多月 南橫公路雪峰橋路段明恢復通車！
南橫公路台20線臨105線38.8公里至39.2公里，台東端舊雪峰橋路段因7月底杜蘇芮颱風挾帶豪雨造成地基流失300公尺，埡口平台至向陽道路全面中斷，公路總局南區養護工程分局關山工務段歷經3個多月搶修，預計明天恢復開放通車。
公路局南區養護工程分局關山段長林進芳表示，雪峰橋便道修復作業並開放通行，即埡口至向陽自明天上午7時起恢復一般管制通行，屆時東西兩端梅山口至向陽路段開放時間為上午7時至14時進入，車輛須於17時離開管制路段，17時後淨空該路段，每週二及週四不開放。
今年7月底杜蘇芮颱風挾帶豪雨，台20線臨105線38.8公里至39.2公里，台東端舊雪峰橋路段地基流失300公尺，埡口平台至向陽道路全面中斷，南橫公路東西向自7月31日起至10月30日封閉搶修，預估工期3個月。南橫公路一中斷，遊客減少上山，在地鄉親期待南橫早日復通。
林進芳說，原本工程搶修困難，又再次經歷卡努、蘇拉、海葵及小犬等颱風接連來襲，山區降雨影響施工進行，而且時序進入10月後山區容易起霧，若有落石不易察覺，施工危險度上升，施工天數比預期來得少，但他們還是克服困難，提前完工恢復通車。
他提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，因上區持續零星降雨且土壤含水飽和不穩定，且下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。最新道路通阻詳情，可利用公路局相關資訊系統查詢，並遵守管制規定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言